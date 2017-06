”Jokin työaika on oltava”

Anu-Tuija Lehto SAK:n lakimies, jonka erityisalaa ovat työlainsäädäntö, perus- ja ihmisoikeudet sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntö.

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä valmistelee hallintoneuvos Tarja Krögerin johdolla muutoksia nollatuntisopimuksia koskevaan lainsäädäntöön. Työn pohjana on hallituksen puoliväliriihen linjaukset. Työryhmä kokoontuu jälleen perjantaina. Työryhmän jäsen, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto, et ollut kovin tyytyväinen hallituksen linjauksiin. Miksi?

– On siinä jotain hyvääkin, eli sairausajan ja irtisanomisajan palkka. Mutta vaihtelevan työajan määrää vain arvioitaisiin. Se voitaisiin ensin arvioida vaikka 10 tunniksi ja sitten voitaisiin sanoa, että sori vaan, ei tullutkaan. Sitten määrä voitaisiin arvioida viideksi tunniksi ja taas sanoa, että sori vaan sitä ei tullutkaan.

Miten SAK:n mielestä vaihtelevan työajan sopimuksissa työaika pitäisi sopia?

– Me ajamme sitä, että työnantajan pitää antaa jokin työnantajaa sitova tuntimäärä. Sitten katsotaan, mihin tuntimäärä vakiintuu.

Miksi pitää seurata, mihin tuntimäärä vakiintuu?

– Oikeuskäytännössä on tulkittu, että työaika voi vakiintua. Jos työntekijä on käytännössä tehnyt pitkään esimerkiksi 30 tuntia töitä viikossa, tuomioistuin on katsonut sen sitovan työnantajaa. On oikein, että todellinen työmäärä on työnantajan ja työntekijän tiedossa.

EU:n komissio on käynnistämässä työmarkkinaosapuolten kuulemisen tavoitteenaan nollatuntisopimusten kieltäminen. Tarja Krögerin mukaan komission aikomukset eivät vaikuta valmistelun sisältöön mitenkään. Pitäisikö vaikuttaa?

– Myönnän, että tämä on vasta suunnitelma. En kuitenkaan ymmärrä, miksi emme voisi oma-aloitteisesti parantaa pätkätyöntekijöiden asemaa.

Lainsäädäntötyön käynnisti Operaatio Vakiduunin keräämä kansalaisaloite, jossa vaadittiin nollatuntisopimusten kieltoa. Eduskunnan valiokuntakäsittelyssä täyskielto hylättiin. Onko hanke nyt kokonaan vesittymässä?

– Lakialoite ei toteutunut, mutta ajatus siitä, ettei työtuntien määrä saa olla nolla, ei ole vesittynyt. Onhan komissiokin esittänyt samansuuntaista.

Mitä ay-liikkeen pitäisi tehdä, jotta työntekijälle kohtuuttomista nollatuntisopimuksista päästäisiin eroon?

– Asiaa on pidettävä esillä aina, kun näitä asioita käsitellään esimerkiksi lainsäädäntöä uudistettaessa tai työehtosopimuksia tehtäessä. Jo nyt useissa työehtosopimuksissa on sovittu vähimmäistuntimääristä, mikä käytännössä tarkoittaa nollatyösopimusten kieltämistä.

