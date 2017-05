Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Moni on vedonnut – ja ollut varmasti ihan tosissaankin siinä.”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti maanantaina epävarmuuden jatkoaikeistaan. Koolle kutsumassaan tiedotustilaisuudessa hän kertoi pyrkivänsä jatkokaudelle ensi vuoden presidentinvaaleissa. Vuonna 2012 hänet valittiin kokoomuksen ehdokkaana, nyt Niinistön ympärille kootaan valitsijayhdistys.

Valitsijayhdistystä hän perusteli sillä, että tasavallan presidentiltä on kavennettu nimenomaan sisäpoliittisia valtaoikeuksia ja hän on entistäkin vähemmän puoluepoliittinen toimija.

Niinistö kertoi olleensa jo pitkään ”puheissa” siitä, pyrkiikö jatkokaudelle.

– Moni on vedonnut – ja ollut varmasti ihan tosissaankin siinä. Minä olen esittänyt vasta-ajatuksena, että kun presidentti alkaa olla yhä enemmän etäällä puoluepolitiikasta, niin miltä tuntuisi, jos ehdokkaan takana olisikin valitsijayhdistys. Sekin on näköjään tuntunut monista aika hyvältä, Niinistö kertoi.

Hän myös haluaa mitata kannatustaan tällä tavalla.

Neljä ehdokasta tiedossa



Niinistön mukaan innokkaimmat ovat jo tehneet työtä yhdistyksen eteen, mutta sen henkilöistä tai esimerkiksi varainhankinnasta ei ollut vielä mitään kertomista. Valitsijayhdistys tarvitsee presidentinvaaleissa tuekseen 20 000 allekirjoitusta.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään 28.1.2018. Niinistön kampanjointi jää lyhyeksi, sillä hän kertoi aikataulunsa olevan täynnä Suomen satavuotisjuhlien takia itsenäisyyspäiväviikolle asti.

Muut asetetut ehdokkaat ovat tällä hetkellä vasemmistoliiton Merja Kyllönen, keskustan Matti Vanhanen ja vihreiden Pekka Haavisto. Suurista puolueista ehdokas puuttuu SDP:ltä ja perussuomalaisilta.

Niinistö sanoi, ettei päätös toiselle kaudelle pyrkimisestä ollut helppo. Ratkaisu perustui ”kokonaisharkintaan”.

– Se tietysti vaikuttaa, että aika moni on vedonnut, ja sitten tietysti se, että minä rakastan tätä maata.

Maailma muuttui viidessä vuodessa



Niinistö on johtanut ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa viisi vuotta, jona aikana maailma on kokenut suuria mullistuksia.

– Me näimme Venäjän invaasion Ukrainaan. Sen jälkeen Lähi-idän tilanne on ehkä kireämpi kuin koskaan. Se on myös nostattanut koko Eurooppaa, maailmaakin ravistelevan terrorismin. Olemme nähneet suurta muuttoliikettä ja jännityksen kohonneen ihan viime päivinä itäisessä Aasiassa. Viime viikolla myös eurooppalaista ajattelua on vähän heilutettu sillä tavoin, että Eurooppa ja EU on vakavasti herätetty kysymykseen siitä, kuinka paljon omaa vastuuta unionimaiden on kannettava Euroopan suojelusta, Niinistö kertasi.

– Kaiken kaikkiaan ulkopolitiikan ympäristö on huonommin ennalta arvattavaa kuin viisi vuotta sitten.

Terveydentilaansa 68-vuotias Niinistö kuvasi hyväksi. Hän olisi toisen kauden päättyessä 75-vuotias.