Suomalainen kuvakirja elää voimallista nousukautta! Uusia lahjakkaita tekijöitä on noussut esiin vanhojen konkareiden rinnalle. Kuvitukset ovat taidokkaita ja moninaisilla tekniikoilla toteutettuja, tarinat ovat monikerroksellisia ja täynnä syvällistä symboliikkaa. Laadukkaiden kotimaisten kirjojen soisi saavat eturivin paikan myös markettien kirjaosastoilla, mistä yhä suurempi osa kirjoista ostetaan.

Luonnon pienet ötökät saavat usein aiheetonta inhoa osakseen: hämähäkit, koppakuoriaiset, kivien alta päivävaloa pakoon juoksevat kiirat. Tämä kaltoin kohdeltu joukko on tähtiosassa pienen siiran sirkusmatkasta kertovassa kuvakirjassa:

”Siira. Varovainen, arka olento, joka viihtyy itsekseen. Muut metsän otukset ovat varmaankin jo Siiran unohtaneet. Joka ilta hämärän hetkellä, kun valon otukset ovat lentäneet koloistaan, Siira hiipii ulos kuin pieni kummitus. Kurkkaa postilaatikkoon, nostaa kaivosta vettä, poimii muutaman ratamonjyvän ja hypsii sitten hätäisesti aamutossuissaan sisälle. Hiljaa, hiljaa ettei kukaan kuulisi.”

Siira elää sivussa muusta yhteisöstä, niin kuin syrjäytyneillä ja aroilla on tapana. Kaikilla on kuitenkin unelmansa, Siiralle syttyy halu päästä näkemään mainoksessa komeileva sirkus!

Matkan varrella Siira törmää tosielämästä tutulta kuulostavaan rouva Jäärään, joka rähisee sirkuslaiseksi luulemalleen Siiralle: ”Tapainturmelijat! Vandaalit! Pipertäjät! Immigrantit! Työnvieroksujat! Boheemit!”

Niin paljon kuluu aikaa valmisteluihin ja matkalla sattuviin kommelluksiin, että Siiran vihdoin päästyä perille on jäljellä vain tallaantunut kenttä. Näytöksen sijaan Siira saa viettää iloisen illan nuotion äärellä sirkusväen kanssa ja Siiran mieleen syttyy valoisia kuvia tulevaisuudesta.

Unelmat muuttavat Siiran elämän, se nousee esiin hämärästä nuoralla taituroijaksi. Maailmakin näyttää erilaiselta: ”Kun Siira havahtuu, on aamu. Tulvillaan lämpöä, valon läikettä ja kukkien naurua.”

Tarina on täynnä lämpöä ja pienten asioiden ihmeitä. Salla Savolaisen kohopiirrostekniikalla tehty kuvitus on huikean kaunis, jokainen aukeama toimisi itsenäisenä taideteoksena. Tämä on mielestäni vuoden kauneimpia kuvakirjoja.

Reetta Niemelä, Salla Savolainen: Siiran sirkusmatka. Otava 2017. 32 sivua.