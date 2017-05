Yle Kuvapalvelu

Kar-Wai Wong on tyylitaiturina yliarvostettu, mikä on erityisen helppo sanoa hänen ohjaustyönsä The Grandmaster (Yi dai zong shi, 2013) perusteella. Se on elämäkerrallinen toimintadraama, joka jäljittää Bruce Leen oppi-isän Ip Manin vaiheita 1930-luvun lopulta lähtien. Mukana on Kiinan kokema japanilaismiehityksen aika.

Poliittinen puoli jää kronikkamaisessa tarinassa valjuksi sivujuonteeksi. Tarina lähtee liikkeelle kilpailevien kung fu -koulukuntien yhteenottona. Jatkossa Ip Manin (Tony Leung) ja hänen lähipiirinsä elämää yhä vihamielisemmiksi käyvien voimien puristuksessa kuvataan melodramaattisella poltteella. Ääniraidalla riittää mäiskettä ja läiskettä, kun tossua nostetaan sateessa lätäköiden keskellä. Homma on ylipäänsä hoidettu aika pintaliitoisesti.

Taistelukohtaukset on tyylitelty sähköisten lähikuvien virtana yliesteettisiksi akrobatiabaleteiksi. Tällaisen rinnalla esimerkiksi Ang Leen ohjaama Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme (2000) on mallikas tyylikoulu.

Onneksi aihe on niin kiehtova, että leffa ansaitsee katsomisen. Ilman muuta parasta on Ip Manin ja ikääntyneen mestarin tyttären kauniisti kuvattu suhde. Pääosien Tony Leungin ja Ziyi Zhangin keskinäinen työskentely on nautittavaa katseltavaa. Viime mainittu on 2000-luvun kiinalaisten wuxiafilmien tärkeä naisikoni.

The Grandmaster. Teema Fem la 27.5. klo 21.30. Areena 14 pv.