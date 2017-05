Lehtikuva/Niilo Simojoki

Eduskunnassa tulee pikaisesti saada julkisiksi puolustusvoimissa tehdyt laskelmat uusien F-35-hävittäjien elinkaarikustannuksista. Nykyistenkään pahanilmanlintujen, Hornetien, meille veronmaksajille langettamat kulut eivät ole yleisesti tiedossa.

Miksikö julkistettava? Hornetien hankinnassa eduskuntaa harhautettiin hävittäjien todellisen hinnan suhteen. 1,6 miljardin euron hankinta on maksanut jo 15 miljardia! Sama meno jatkuu: puhutaan 7–10 miljardista, mutta lopullisia kuluja ei uskalleta julkistaa.

Kanadassa rynnäkköhävittäjä F-35:n hankinta ilmavoimille pysähtyi korkean hinnan vuoksi. Sikäläisten laskelmien perusteella Suomen kuudenkymmenen F-35-koneen elinkaarihinta voisi olla jopa varsin reippaat 60–80 miljardia. Uskon, että ammattihenkilöt ovat puolustusvoimissa tehneet tarkatkin laskelmat. Summa tosin pitää myydä veronmaksajille osamaksulla!

Oman ilmatilan valvontaan meille riittää noin 20 konetta.

Tiukan talouskurin ja leikkausten aikana ei ole varaa tuhlailuun. Hölmöksihän koko hanke jo tiedetään!

Lukuisten ”alan miesten” mielestä Suomen puolustus ei tarvitse lentäviä tykkejä. F-35 on sellainen. Raudan lennättäminen ilmassa on koko lailla tyhmä keksintö. Kun ei edes ole kelluvaa rautaa laivoihin, niin vielä vähemmän on leijuvaa rautaa lentokoneisiin. Käyttö on siis sikakallista – monella tapaa!

Suomen puolustus ei tarvitse F-35-hävittäjiä korvaamaan vanhenevia Hornetteja. Ne eivät edes ole hyviä maanpuolustukseen. Pelkästään mahdollinen elektroninen häirintä heikentää oleellisesti niiden käyttökelpoisuutta. Myös se, että oleellinen osa tehtävän suorittamista on kiinni Yhdysvaltojen teknisestä tuesta. Miten sen saaminen taataan? Sitä paitsi tositilanteessa koneet voidaan hyvissä ajoin tuhota lentokentille jopa 500 kilometrin päästä, loput ilmassa.

Miksi näin mieletön hanke sitten etenee? Sitä varten tuotetaan viholliskuvia. Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto oli hyvä vihollinen, nyt Venäjä kelpaa – ainakin Suomen eliitille.

Valitettavasti USA:ssa on monen osavaltion paikallistaloudessa aseteollisuuden työpaikoilla merkittävä osa. En siitä huolimatta ole kiinnostunut turvaamaan yhdysvaltalaisten pahantekovälineiden työpaikkoja.

Norja suorastaan pakotettiin hankkimaan F-35, koska kone on myös uudenaikainen elektroninen vakoilulaite. Norjasta voidaan seurata Jäämeren ja Kuolan alueella Venäjän toimintaa. Nyt Suomi tahdotaan mukaan Pietarin ja myös Kuolan alueen vakoiluun. Kuka hyötyy?

Oman ilmatilan valvontaan meille riittää mainiosti yksi lentolaivue, noin 20 konetta. Siihen Hornetit kelpaavat vielä vuosiksi. Ruotsi on valmis vuokraamaan valmistamiaan JAS-hävittäjiä. Valmistaja väittää JAS-Gripenin olevan käyttökustannuksiltaan puolet halvempi kuin kilpailijat.

Ari Sulopuisto

Joensuu