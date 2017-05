Mariam Colley

Hanna-Marilla Zidan 27-vuotias helsinkiläinen opiskelija Toiminut Vasemmistonuorten hallituksen jäsenenä ja kansainvälisten asioiden jaoston puheenjohtaja Pohjola-Nordenin nuorisoliiton varapuheenjohtaja Pohjoismaiden vasemmistonuorten puheenjohtaja Vasemmistonuorten puheenjohtaja elokuusta alkaen Harrastaa taiteita, etenkin elokuvaa, joogaa ja surffausta. ”Aloitin surffaamisen Australiassa. Se on intohimo, laji

jossa voi sopivasti kaatua naamalleen ja nousta ylös. Koska olen luonteeltani vähän perfektionisti, on hyvä harrastaa

jotain, jossa ei voi onnistua täydellisesti vaan on pakko kaatua.”

Vasemmistonuorten Hanna-Marilla Zidan aktivoitui jytkyn seurauksena.

Vasemmistonuorten uusi puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan, 27, liittyi Vasemmistonuoriin vuoden 2011 jytkyvaalien jälkeen.

– Aktivoiduin silloin, kuten moni muukin, hän toteaa.

– Aloin miettiä, millaisessa Suomessa esimerkiksi maahanmuuttajataustainen pikkuveljeni kasvaa. Halusin tehdä jotain konkreettista, ja Vasemmistonuoret oli selkeimmin järjestö, joka tavoittelee sellaista Suomea, johon minäkin tähtään, eli avointa ja antirasistista Suomea.

Tavoitetta ei ole saavutettu. Zidanin mielestä Suomi on mennyt huonompaan suuntaan.

– Nyt kuusi vuotta myöhemmin Vasemmistonuoria tarvitaankin enemmän kuin koskaan, tuore puheenjohtaja arvioi.

Hänet valittiin tehtävään viime lauantaina Kuopiossa.

– Ja nyt on selkeämpää kuin koskaan, miksi olen vasemmistonuori. Elämme maassa, jossa tehdään leikkauksia ja jossa rasistinen keskustelu ja vihapuhe ovat arkipäivää. On hienoa olla sellaisen nuorisojärjestön puheenjohtaja, joka uskaltaa visioida ja uskoa parempaan tällaisina synkkinä aikoina.

Hän on tyytyväinen siihen, että hänen antirasismiin painottunut puheenjohtajakampanjansa miellytti vasemmistonuoria.

– Se, että jäsenistö valitsi antirasistisen kampanjan, näkyy jatkossa järjestön toiminnassa. Mutta tehdään me muutakin.

Ei pääsyä Palestiinaan

Kansainväliset kysymykset kiinnostavat.

– Ehkä siihen on vaikuttanut se, että tulen monikulttuurisesta perheestä, Zidan sanoo.

Riihimäellä syntynyt Zidan muutti ensimmäisen kerran ulkomaille 16-vuotiaana. Silloin kohde oli Italia. Myöhemmin hän on ehtinyt asua Itävallassa, Australiassa, Isossa-Britanniassa ja Islannissa.

Unkarissa tavanneet vanhemmat puhuvat keskenään unkaria. Zidanin äiti on Suomesta ja isä Palestiinasta ja siellä asuu yhä paljon sukua, muiden muassa isoäiti.

Israelissa on nyt laki, joka rajoittaa Palestiinan puolesta toimineiden aktivistien pääsyä sinne. Vasemmistonuoret on ollut aktiivinen Palestiina-kysymyksessä, Zidan muiden mukana.

– Todennäköisesti en enää pääse tapaamaan isoäitiä, Zidan arvioi.

– Haluaisin nähdä hänet, mutta vielä tärkeämpää on toimia hänen ja muiden ihmisten ihmisoikeuksien puolesta.

Murrosaika politiikassa

Zidan pitää mielenkiintoisena sitä, että hänet, ilmeinen monikulttuurisuuden edustaja, valittiin näkyvään poliittiseen tehtävään.

– Tuntuu, että elämme murrosaikaa siinä, millaiset ihmiset pääsevät läpi politiikassa. Toivon silti, että minua ei nähtäisi vain monikulttuurisuuden edustajana, hän sanoo.

– Toisaalta olen ylpeä siitä, koska tässä yhteiskunnassa on sitäkin, että niin monikulttuurisia ihmisiä kuin nuoria naisia yritetään hiljentää. Se tietysti mietityttää, että mitä on edessä, kun edustan molempia näitä ryhmiä. Mutta minua on aika vaikea hiljentää.

Vasemmistonuorten itsenäisyyttä suhteessa vasemmistoliittoon Zidan pitää tärkeänä.

– Hiukan se tietysti juuri nyt on haastavaa, kun puolueen puheenjohtajana on henkilö, joka oli aika vähän aikaa sitten nuorisojärjestön puheenjohtaja, hän sanoo.

– Mutta on puolueenkin etu, että nuorisojärjestössä teemme omia juttujamme. Meidän pitää olla radikaalimpia ja niitä, jotka visioivat ja uskaltavat tehdä avauksia, jotka eivät ole ehkä kiinni päivänpolitiikassa.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Kuopiossa viime viikonvaihteessa pidetty Vasemmistonuorten liittokokous valitsi 27-vuotiaan opiskelijan Henrik Jaakkolan ja toiseksi varapuheenjohtajaksi espoolaisen 26-vuotiaan yhteisöpedagogin Sini Savolaisen.

