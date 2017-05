Lehtikuva/Martti Kainulainen

Kun kuunteli uutta, kovin nuorta oikeusministeri Antti Häkkästä, niin hiukan hämmästyi hänen käsityksiään. Hänen maailmassaan lakien kirjaimellinen noudattaminen oli ainoa mahdollinen ratkaisu, esivaltaa oli aina toteltava. Aivan kuin demokratia ja oikeusvaltio olisi aina ollut olemassa ja oikeassa.

Historiasta nyt voi kaivaa ihan Nelson Mandelan toiminnan; vielä 1970-luvulla Etelä-Afrikan valtio toimi rikollisesti. Tai sitten Rosa Parks, vanha alabamalainen nainen, joka USA:ssa kehtasi bussissa istua vain valkoisille tarkoitetuille istuimille.

Demokratiassa lakeja voidaan myös rikkoa ja sitten muuttaa, jos on tarve! Muistamme Suomen kohdalta Minna Canthin, joka kirjoitti Työmiehen perheen ja Köyhää kansaa -teoksen kaltaisia näytelmiä. Ilman Minna Canthin kaltaisten toimintaa ei mikään olisi muuttunut. ”Teidän lakinne ja oikeutenne, niitähän minun juuri pitikin ampua !” Näillä sanoilla vähäväkinen protestoi juuri 1800-luvun jyrkkiä luokkalakeja, joissa köyhällä ja vähäväkisellä ei olisi ollut mitään oikeuksia. Oikeusvaltio ja kansalaisyhteiskunta on syntynyt Suomessakin juuri kansalaistottelemattomuudella ja vallanpitäjien kyseenalaistamisella. Punavihreyskin vaatii lakien ja säännösten muuttamista. Ei lakeja voi ehdottomasti noudattaa, jos ne ovat vanhentuneita.

Evan Matti Apunenkin puhui radiossa taannoin digitalisoinnista ja sen globaalista vaikutuksesta. Hän näki asiassa vain edustamansa talouselämän edun ja tavoitteet. Hän manasi esimerkkinä 1800-luvun luddiitteja, koneiden rikkojia: ”Aina on sitten porukka, joka ryntää seipäillä rikkomaan kutomakoneita, eivät ymmärtäneet koneiden siunausta.”

Mutta vihasivatko esiteollisen dickensiläisen Englannin työläiset juuri koneita? Ei, he vihasivat köyhyyttä ja kurjuutta, 14 tunnin työpäiviä nälkäpalkalla, nälkää ihan kirjaimellisesti. Mitä muuta he olisivat voineet tehdä protestiksi kuin rikkoa koneita? Siihen aikaan ei ollut ay-liikettä tai parlamentissa puoluetta joka olisi ajanut heidän oikeuksiaan Olisivatko he muka voineet vedota parlamentin ylähuoneen lordeihin? Ei ollut edes äänioikeutta, terveydenhoidosta puhumattakaan.

Juha Kanninen

Tampere