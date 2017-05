Lehtikuva/Pirkanmaan käräjäoikeus

Turvallisuusviranomaisten mukaan terroristijärjestö ISIS julkaisee yhä enemmän myös suomenkielistä propagandaa, Suomea vastaan. Samalla laittoman tiedustelutoiminnan sanotaan olevan kiivaampaa kuin koskaan.

Elämä Suomessa on käynyt kovin turvattomaksi.

Lisää rahaa ja valtuuksia hamuavien turvallisuusviranomaisten mukaan tilanne on nyt vakavampi kuin ehkä ikinä. Terroristit ovat valmiita hetkenä minä hyvänsä kylvämään väkivaltaa ja kuolemaa. Samalla Venäjä kurkkii rajan takana ja yrittää kyber- ja hybridikeinoilla jatkuvasti sekoittaa suomalaisten pientä, hidasta päätä.

Kansan Uutisten turvallisuusviranomaisilta saaman selvityksen mukaan ”uhkan painovoimapiste”, erityisesti terrorismissa hivuttautuu jatkuvasti lähemmäksi meitä. Esimerkiksi terroristijärjestö ISIS:in vihapropagandassa Suomesta on tullut uusi maalitaulu.

Viranomaiset myöntävät, että verkkopuolustuksen rakentamista ei helpota toimin-tojen jatkuva ulkoistaminen yksityisiin käsiin ja tätä kautta siirtäminen maan rajojen ulkopuolelle.

Sisäisestä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten mukaan heidän suurennuslasinsa alla ei ole koskaan ole ollut niin paljon terroristikytköksistä epäiltyjä kuin nyt.

Kun heitä vielä viisi vuotta sitten oli vajaat 200, nousi lukumäärä viime vuonna jo noin 340:een. Varsinaisiin taistelutoimiin Syyriassa on lähtenyt 80 henkeä, joista parisenkymmentä on palannut takaisin Suomeen.

Yhdysvallat urkkii

Uhkakuvien toisen puolen siviilitiedusteluviranomaisten maalailussa muodostavat verkkovakoilu, niin sanotut hybridi-ilmiöt ja informaatiovaikuttaminen.

Erityisesti Suojelupoliisissa uskotaankin, että nykyisin Suomessa ei ole omaa kykyä tunnistaa tai torjua kehittyneitä hyökkäyksiä informaatiojärjestelmiin.

Samalla myös perinteinen henkilöiden vakoilu on erittäin aktiivista. Mielenkiintoista viranomaisten maininnoissa on se, että Venäjän ohella Suomi on huomattava kiinnostuksen kohde myös Kiinalle, Iranille ja Yhdysvalloille. Sen sijaan kaksoiskansalaisten muodostamaan turvallisuusuhkaan on Supossa otettu uusi asento.

Aiemmin korostettiin heidän muodostamaansa uhkaa. Nyt puhutaan siitä, miten kaksoiskansalaisten turvallisuus voidaan taata Suomen ulkopuolelta tulevan painostuksen alla.

Supon mukaan kaksoiskansalaiset ovat yhtä luotettavia kuin muutkin suomalaiset, mutta toisen passinsa takia he voivat joutua uhriksi tiedustelupalveluiden kiristykselle. Tässä yhteydessä mainitaan vain yksi Suomen naapurissa oleva maa, joka ei ole Viro, Ruotsi tai Norja.

Kesy äärivasemmisto

Terrorismi ja niin sanotuilta ”lähialueilta” tulevat uhat ovat keskeisiä myös Suomen sotilastiedustelun havainnoinnissa.

Erityisiä ulkopuolisen kiinnostuksen kohteita ovat puolustusvoimien miljardihankkeet, joilla on tarkoitus korvata laivaston ja ilmavoimien vanhentuvaa kalustoa. Lisäksi Suomen maaperällä ja ilmatilassa tapahtuvat Nato-maiden sotaharjoittelu on jatkuvan tiedustelun kohde.

Silti myös sotilaspuolella tiedonkeruu, vastustajiin vaikuttaminen ja sotatoimia lähentelevät hyökkäykset ovat siirtyneet yhä enemmän tietoverkkoihin.

Viranomaiset myöntävät, että Suomessa verkkopuolustuksen rakentamista ei helpota toimintojen jatkuva ulkoistaminen yksityisiin käsiin ja tätä kautta siirtäminen maan rajojen ulkopuolelle.

Uusi ilmiö on sekin, että rajat hakkereiden ja tiedustelun välillä hämärtyvät, sillä tietojen murtaminen kohdistuu yhä enemmän tiedustelupalveluihin ja asevoimiin.

Suomen puolustusvoimat eivät sotilastiedustelun mukaan kuitenkaan ole terroristisesti motivoituneen kiinnostuksen kohteita.

Sotilaiden mielestä myös ”äärivasemmisto” on kovin kesyä. Se aktivoituu nykyisin lähinnä vain silloin, kun äärioikeisto nostaa päätään. Kutsuntojen vastaiset kampanjatkin keskittyvät nykyisin vain kertomaan siviilipalveluksesta.