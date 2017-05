Jussi Joentausta

Minna

Mäkeläinen 44-vuotias Ekokampaaja, parturi-kampaaja, estenomi Asuu perheineen Vantaan Ylästössä Motto työssä: Elämässä ei tulla koskaan valmiiksi

– Olen päässyt ihan uuteen maailmaan, sanoo Minna Mäkeläinen, josta tuli ekokampaaja viime syksynä.

Kasvivärien käyttö hiusten värjäämisessä lisääntyy kaiken aikaa. Silti kyseessä on yhä melko marginaalinen ilmiö synteettisten värien käyttöön verrattuna. Yksi syy tähän lienee hinta. Ehkä kuluttaja myös pohtii, ovatko kasvivärit oikeasti yhtään sen terveellisempi vaihtoehto kuin kemialliset värit.

Helsinkiläisellä Minna Mäkeläisellä on vastaus näihin kysymyksiin.

– Kasvivärit muodostavat hoitavan kalvon hiuksen pintaan, kun kemiallinen väri rikkoo hiuksen. Ja kun kasvivärejä tulee useampi kerros hiuksen pintaan, se hoitaa, vahvistaa ja suojaa hiusta, hän sanoo.

Kasvivärien käytöstä johtuvat allergiat ovat Mäkeläisen tietojen mukaan harvinaisia, mutta mahdollisia.

– Henna on kohtuullisen hyvin siedetty raaka-aine. Indigosta, jota käytetään hiusten ja myös kankaiden värjäykseen, on raportoitu jonkin verran allergisia reaktioita, Mäkeläinen selvittää.

Värit luomukasveista

Oleellista on se, onko Intiasta ja Lähi-idästä peräisin oleva henna kasvatettu luonnonmukaisesti.

– Luomusertifikaatilla kasvatetussa hennassa ei torjunta-aineita tai kasvuntehostajia saa käyttää. Sertifiointi takaa, että näistä tuotteista otetaan näytteitä ja puhtauksia testataan, Mäkeläinen kertoo.

Parturi-kampaamo Hiusduetossa, Mäkeläisen ja kampaajakollegan Päivi Pitkäsen omistamassa liikkeessä, kasvivärjäyksissä käytetään pääosin luonnonmukaisesti kasvatettuja kasvivärejä.

Kotimaisia, hennaa korvaavia kasvivärejä ei ainakaan toistaiseksi ole käytössä. Perinteisille kasvivärien raaka-aineille Suomen satokausi on liian lyhyt ja kylmä.

Ekopäivä herätti

Mäkeläinen valmistui parturi-kampaajaksi vuonna 1992 ja teki sen jälkeen töitä muutaman vuoden toisen kampaamossa ja myöhemmin vuokratuolilla itsenäisenä ammatinharjoittajana. Vuonna 2000 Mäkeläinen aloitti estenomiopinnot ammattikorkeakoulussa. Tähtäimessä oli oma kampaamo.

Muutaman vuoden päästä hän suoritti hiusalan erikoisammattitutkinnon Omniassa.

– Meille pidettiin ekopäivä, jossa esiteltiin ekokampaajan työtä. Siellä viimeistään heräsi kiinnostus kasviväreihin ja hiusten luonnonmukaiseen hoitamiseen, Mäkeläinen kertoo.

Hän hakeutui siis taas koulunpenkille. Tällä kertaa Prakticumiin, ruotsinkieliseen ammattioppilaitokseen, joka on ainut ekokampaajia pääkaupunkiseudulla kouluttava opinahjo.

Ekokampaajan koulutus koostuu ekologisesta hiusten hoitamisesta, intialaisesta päähieronnasta, hiusten kasvivärjäyksestä, energialeikkaustekniikasta sekä kehitystyöstä.

Energialeikkaus, joka aloitetaan rauhoittavalla intialaisella päähieronnalla, tarkoittaa sellaista leikkaustekniikkaa, jossa hiukset pyritään leikkaamaan niiden omien kasvusuuntien ja pyörteiden mukaan. Tavoitteena on leikkausmalli, jota ei tarvitse erikseen muotoilla. Kasvivärit ovat osa tätä terapeuttista ja kokonaisvaltaista hiustenhoitoa.

Vastuullista liiketoimintaa

Mäkeläisen ratkaisuun vaikuttivat henkilökohtaisen kiinnostuksen lisäksi asiakkaat.

– Kuluttajat vertailevat synteettisiä hiusvärejä ja kasvivärejä. Jotkut ovat allergisoituneet hiusväreille. Kuluttajien tiedostamisen kautta ymmärsin, että myös oma ammattitaito on hyvä päivittää ja hakea vaihtoehtoisia tapoja tehdä ja toteuttaa omaa työtä.

Mäkeläisestä on hienoa, että hän pystyy nyt palvelemaan asiakkaita sellaisilla raaka-aineilla, jotka ovat biohajoavia eivätkä kuormita ympäristöä.

– Kyse on siis luonnonsuojelusta ylipäänsä, ei vain kampaajan ammattiin liittyvästi. On kyse kestävästä kehityksestä ja vastuullisesta liiketoiminnasta, hän lisää.

Yllätyksellisyys kiehtoo

Kasvivärit ja ekokampaus ovat antaneet Minna Mäkeläiselle ammatillisesti aivan uutta potkua.

– Koulutuksen kautta olen päässyt aivan uuteen maailmaan. Tässä riittää opiskelemista pitkäksi aikaa. Ja kiehtovinta on yllätyksellisyys, joka täytyy hyväksyä, hän sanoo.

Yllätyksellisyydellä hän tarkoittaa sitä, että kasvivärien kanssa lopputulos ei koskaan ole sataprosenttisen varma.

– Etukäteen ei voi tietää varmasti, miten mikäkin väri kenenkin päässä käyttäytyy, Mäkeläinen toteaa ja arvelee, että ehkä juuri rohkea heittäytyminen onkin hienoin asia ekokampaajan työssä.

– Ja se, että saa myös asiakkaan mukaan kokeilemaan ja innostumaan, hän lisää.

Yllätyksellisyys on tarkoittanut sitä, että Mäkeläinen on ahkerasti testaillut kasvivärejä erilaisin hiusmateriaaleihin. Sitä varten hän on ottanut talteen asiakkailta leikattuja hiustupsuja. Mäkeläisen kansioista löytyykin melkoinen määrä vaaleita, tummia, harmaita, ohuita, paksuja, karkeita hiusnäytteitä, joihin hän on kokeillut erilaisia värejä. Sitä kautta ekokampaaja on saanut kokemuksia värien todennäköisistä tavoista reagoida erilaisiin hiuksiin.

– Lähden aina kokeilemaan varmimman kautta. Lopputulokset ovat olleet hienoja. Pieniä yllätyksiä, kuten uusia vivahteita, voi tulla kun värjätään vaikkapa harmaita hiuksia, mutta sävyt tasoittuvat parissa päivässä kasvivärin hapettuessa.

Työläs kasvivärjäys

Kasvivärjäys on hieman kalliimpaa kuin perinteinen.

– Se johtuu esivalmisteluihin ja värjäämiseen menevästä ajasta. Savipuhdistus tehdään aina ennen värjäystä, jotta voidaan varmistua, että hiuksissa ei ole hoito- ja muotoilutuotejäämiä. Savi syväpuhdistaa kaiken ylimääräisen, jolloin väri toimii mahdollisimman hyvin.

Ylipäänsä kasviväreihin liittyy Mäkeläisen mukaan enemmän etukäteissuunnittelua ja myös tarkempi asiakkaan toiveiden ja vaikkapa allergioiden kartoitus.

– Joskus keitän värillisen nesteen jo valmiiksi etukäteen. Jos halutaan vaikkapa kultavoittoista sävyä, niin käytän kamomillaa.

Yrtit ja värjäävät liemet

Kasvivärit ovat raaka-aineina hieman edullisempia kuin synteettiset värit, mutta työhön käytettävä aika on selvästi pitempi. Mäkeläisen mukaan hän ei voi siirtää aivan kaikkea käyttämäänsä aikaa asiakkaan maksettavaksi. Ehkäpä tätä asiaa selittää Mäkeläisen palava kiinnostus uuteen värimaailmaan, jossa riittää kokeiltavaa innostuneelle tutkijalle vielä puolentoista vuoden opiskelun ja työrupeaman jälkeenkin.

Mäkeläinen uskoo, että kasvivärien käyttö lisääntyy pikkuhiljaa. Hänen omalla ammattiurallaan seuraava haaste on yrttien ja värjäävien liemien keittäminen sekä kotimaisten kasvien ja yrttien käytön parempi hyödyntäminen hiusten hoidossa.

– Ja tietysti jokaisen suomalaisen ekokampaajan haaveena on, että saisi värjätä kotimaisilla kasviväreillä.

