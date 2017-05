Syyrialaisperheiden kuvaaminen opetti

Esa Ylijääskö

Palkittu valokuvaaja kansainvälisessä VII Photo Agencyn mentoriohjelmassa. Kuvia esillä Suomessa ja maailmalla näyttelyissä Turkissa, Italiassa ja Ranskassa. Kuvia julkaistu muun muassa The New York Timesissä.

Olet seurannut siirtolaisten tilannetta Euroopassa ja kuvannut syyrialaisten pakolaisten matkaa etenkin Kreikassa ja Turkissa. Aiheesta julkaistaan myös ensimmäinen kirjasi. Mikä sai sinut kuvaamaan aihetta?

– Marraskuussa 2013 olin juuri muuttanut Istanbuliin ja etsin ääntäni valokuvaajana. Samaan aikaan joukko syyrialaisia siirtolaisia oli muuttanut Istanbulin historialliseen Süleymaniyen naapurustoon odottamaan löytävätkö he kotinsa. Halusin nähdä mihin tarina etenee. Tuntui oikealta seurata heidän arkeaan uusissa olosuhteissa.

– Süleymaniye oli ennen hienoimpia asuinalueita Konstantinopolin kolmannella kukkulalla. Nyt Süleymaniye muistuttaa Aleppon katuja pommituksen jälkeen. Neljä vuotta syyrialaisperheet asuivat naapurustossa. Kun tänä vuonna palasin takaisin, he olivat poissa. Alue oli puhdistettu siirtolaisista, ja nyt he ovat levittäytyneet Istanbulin ulkopuolelle eri kaupunkeihin.

Mitä olet oppinut projektia tehdessä?

– Jokainen työ, mitä kuvaaja tekee, opettaa valokuvaajana. Itselle suurin oppiminen on uskoa omaan näkemykseen ja kuinka kuunnella omaa ääntä kuvaajana.

– Se kasvattaa ihmisenä todella paljon, kun neljä vuotta seuraa pakolaisten elämää. Täyttä ymmärrystä ei kuitenkaan koskaan voi saavuttaa, ellei itse koe samaa. Länsimaalaisena se tarkoittaakin lähinnä muiden ihmisten kärsimyksen todistamista, sillä itse on aina etuoikeutettu palaamaan takaisin rauhalliseen hyvinvointivaltioon, jos vain haluaa.

Tyylisi kuvaajana on hyvin tunnistettava ja persoonallinen. Mikä tekee mielestäsi hyvän kuvan?

– Hyvä valokuva on kuin Bob Dylanin lyriikat ja Tom Waitsin soundi. Se vie mukanaan maailmaan mitä muut eivät voi nähdä. Eläminen itsessään inspiroi kuvausta. Se on tunne kun rakastut, tai mietit elämää kattoterassilla vesisateessa. Se on kaikki ne ajatukset ja tunteet, joita et osaa pukea sanoiksi.

Mitä valokuvaus sinulle merkitsee?

– Valokuvaus on minulle elämä. Ihminen muistaa asiat kuvina, niin hyvät kuin pahatkin. Kuva merkitsee aina ihmiselle paljon ja opettaa, mutta voi myös johtaa harhaan. Minulle valokuva on maailma, johon palaan aina takaisin.

