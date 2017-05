Lehtikuva/Vesa Moilanen

Viikon kysymys

Kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen paperittomana Suomeen jääminen on lapsille katastrofaalista, totesi sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg Suomen tietotoimiston haastattelussa pari päivää sitten. Lastensuojelun Keskusliitossa ollaan samoilla linjoilla.

Mitä ilman oleskelulupaa jäävän perheen lapselle tapahtuu, Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Taina Matiskainen?

– Maahanmuuttovirasto on ohjeistanut, että tarvittaessa otetaan yhteyttä lastensuojeluun ja keskustellaan, koska eihän lapsia voi kadullekaan laittaa. On varmasti myös perheitä, jotka piileskelevät.

Etsitäänkö piileskelevien perheiden lapsia jostakin?

– Lastensuojelun periaatteessa pitäisi puuttua, jos on tiedossa, että lapsi on joutunut perheestä erilleen. Lastensuojeluilmoituksen paikkahan siinä on.

Hoitaako joku kielteisen päätöksen saaneiden lapsiperheiden asioita?

– Kun vastaanottopalvelut lakkaavat, ollaan hankalassa tilanteessa. Maahanmuuttoviranomaisilla ei tunnu olevan muuta vaihtoehtoa kuin vapaaehtoisen paluun järjestelmä. Jos ihminen ei uskalla tai halua palata, hän on tukalassa tilanteessa.

Onko tällaisella ihmisellä mitään oikeuksia Suomessa?

– Kaikille kuuluvat perus- ja ihmisoikeudet. Tärkeintä ovat oikeus terveyteen ja perusopetukseen. Lapsilla on oikeus saada opetusta siihen saakka kun he poistuvat maasta.

– Terveyspalveluissa on suuria eroja. Ikävä kyllä lakialoite asiasta raukesi eduskunnassa vuonna 2015. Vain muutama kunta on päättänyt antaa laajat terveyspalvelut lapsille ja raskaana oleville naisille.

Mistä muualta kuin kunnasta voi saada apua?

– Viime kädessä voi turvautua vapaaehtoiseen apuun kuten kirkon tai Global Clinicin palveluihin. Pakolaisneuvonnan Paperittomat -hanke antaa Helsingissä oikeudellista neuvontaa. Asiakkaina ovat yleensä aikuiset, mutta nyt on luultavasti kohdattu myös perheitä, joissa on lapsia.