Pääjärjestäjä Kepa sanoutuu irti kaikesta rasismista ja vihapuheesta.

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan suurtapahtuma Maailma kylässä -festivaali järjestetään Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla tulevana viikonloppuna 27.–28. toukokuuta. Ilmaistapahtumassa on luvassa toistakymmentä konserttia, lukuisia yhteiskunnallisia elokuvia ja dokumentteja sekä keskusteluja ajankohtaisista aiheista.

Pakolaisuus ja maahanmuutto nousevat esille monissa ohjelmanumeroissa.

Pakolaisteemasta esitetään tapahtuman keskusteluissa näkökulmia, jotka ovat jääneet julkisuudessa vähälle huomiolle. Kansanedustaja Juho Eerola (ps.) osallistuu paneelikeskusteluun, jossa pohditaan, kuinka pakolaisten ääni kuuluu maahanmuuttopolitiikassa. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg on perunut osallistumisensa paneelikeskusteluun.

Maahanmuuttajien toimittajapaneelissa kysytään puolestaan, miksi heidän asiantuntemustaan ei hyödynnetä julkisessa keskustelussa.

Asiantuntijoita keskusteluttavat myös kulttuurin merkitys kotoutumisessa, yksintulleet maahanmuuttajalapset Pohjoismaissa, pakolaiskriisin ratkaisut sekä pakolaisiin liitetyt odotukset.

Dokumentteja pakolaisuudesta



Myös festivaalin elokuvaohjelmistossa syvennytään siirtolaisuusteemaan.

The Wait on Damaskoksessa syntyneen ja nykyisin Ruotsissa asuvan elokuvantekijän Maher Abdel Azizin omaelämäkerrallinen dokumentti, jossa seurataan Syyrian sotaa paenneiden perheiden kamppailua eurooppalaisyhteisöissä.

Meksikolainen dokumentti Llévate mis amores (All of Me) kuvaa naisjoukkoa, joka on ottanut tehtäväkseen auttaa Yhdysvaltoihin Väli-Amerikasta pyrkiviä paperittomia ihmisiä. Medan vi lever kuvaa viisikymppistä Ruotsissa asuvaa Kandiaa, joka päättää palata 30 vuoden jälkeen takaisin kotimaahansa Gambiaan.

Festivaalin musiikkiohjelmassa kuullaan muun muassa vuoden 2017 Grammy-ehdokasta guatemalalaistaustaista Gaby Morenoa sekä indie-tyylistä elektropoppia ja flamencoa yhdistelevää espanjalaista Fuel Fandangoa.

Kansalaisyhteiskunta vaarassa



Festivaali tuo Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi esiin kansalaisyhteiskunnan roolia oikeudenmukaisen maailman rakentamisessa. Kansalaisyhteiskunnan tilaa pohditaan useammassa keskustelussa esimerkiksi palkitun kenialaisen aktivistin Phyllis Omidon kanssa.

EU:n, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteiskuntavastuuta punnitaan niin ihmisoikeuksien kuin ympäristön kannalta Euroopan parlamentin jäsenten kanssa.

Reilun kaupan toimijoilta ja suomalaiselta selluteollisuudelta kysytään, mitä yritysten pitäisi tehdä paremman maailman eteen. Paneelikeskustelussa sisäministeri Paula Risikko (kok.) ja joukko kansanedustajia keskustelee toimittaja Arto Nybergin kanssa siitä, miten varmistetaan, että Suomi säilyy turvallisena myös tulevaisuudessa.

Festivaalin toteuttaa kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ry, joka on yli 300 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntija. Festivaalin pääyhteistyökumppaneita ovat ulkoasiainministeriö, Euroopan unioni, Ben & Jerry’s ja Maailman Kuvalehti.

Rautatientorin Oikeus elää -mielenosoitus jää festivaalista huolimatta hieman kavennettuna paikalleen, joka ei sijaitse festivaalialueella. Torin keskellä sijaitseva Suomi ensin -mielenosoitus siirtyy tämän hetkisten tietojen mukaan Rautatientorin laidalle.

Juttua korjattua 24.5. kello 11.36. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg on perunut osallistumisensa maahanmuuttopolitiikkaa koskevaan paneelikeskusteluun.