Jarno Mela

Lain määräyksiä kasvatushenkilökunnan määrästä on kierretty laajentamalla hoito- ja kasvatushenkilöstön tehtäviä ruokahuoltoon ja siivoukseen.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen kysyy hallitukselta yksityisten päiväkotien valvonnasta ja lasten tasa-arvosta varhaiskasvatuksessa. Sarkkinen jätti aiheesta tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen.

Sarkkinen on huolestunut varhaiskasvatuksen viimeaikaisesta kehityksestä. Ennen yksityinen päivähoito oli pääsääntöisesti vanhempainyhdistysten ylläpitämiä päiväkoteja ja perhepäivähoitoa, mutta nyt yksityisiä päiväkoteja pyörittää yhä useammin muutama kotimainen ja ylikansallinen suuryritys.

– Suomessa on viime aikoina käyty runsaasti keskustelua päivähoitomaksuista. Varhaiskasvatuksen laatu on kuitenkin jäänyt keskusteluissa vähemmälle huomiolle. On kysyttävä, kuinka varhaiskasvatuksen laatu ja tasa-arvo voidaan varmistaa, kun varhaiskasvatus on enenevissä määrin suuryritysten voitontavoittelun kohteena, Sarkkinen sanoo.

Rahoitetaan verovaroin



Yksityisten päiväkotien määrä on lisääntynyt viime vuosina. Esimerkiksi Oulussa lähes 40 prosenttia varhaiskasvatuspalveluista toteutetaan yksityisesti.

Myös yksityiset päiväkodit rahoitetaan verovaroin, esimerkiksi Kelan maksamalla yksityisen hoidon tuella tai kuntien palveluseteleillä. Lisäksi muutamissa kunnissa annetaan yksityisen päiväkodin perustajalle muita etuja, kuten starttirahoja, tiloja ja välineitä sekä tontteja.

– Kun yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita tuotetaan ja tuetaan verovaroin, täytyy niiden laatua ja toimintaa valvoa nykyistä paremmin. Esillä on ollut muun muassa tapauksia, joissa siivous- ja ruokahuoltohenkilöstöstä on säästetty, mikä on johtanut sekä hoidon ja kasvatuksen heikentymiseen että puutteisiin tilojen puhtaudessa.

Tuotto henkilöstökuluista säästämällä



Varhaiskasvatuspalveluiden menoista noin 75–80 prosenttia on henkilöstömenoja. Sarkkinen toteaa kysymyksessä lain määrittelevän myös yksityisen päiväkodin hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän, mutta muun henkilöstön osalta yrittäjä voi itse tehdä ratkaisunsa. Hänen mukaansa yksityisissä päiväkodeissa hoito- ja kasvatushenkilöstön toimenkuvia ja tehtäviä on laajennettu muun muassa ruokahuoltoon ja siivoukseen. Näin kierretään lain määräyksiä kasvatushenkilökunnan määrästä, kun opetus- hoito-ja kasvatushenkilöstöllä on vähemmän aikaa lapsille, varsinaiseen ydintehtäväänsä hoitoon ja kasvatukseen.

Yksityiset päiväkotiyritykset tekevät tuoton henkilöstökuluissa säästämällä sekä asiakasvalinnalla. Yksityiset palvelutuottajat eivät yleensä tarjoa ilta- yö ja viikonloppuhoitoa eivätkä myöskään erityispalveluita erityistä hoitoa- ja kasvatusta tarvitseville lapsille. Lisäksi yksityiset päiväkotiyrittäjät ovat keskittyneet yli 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen ja hoitoon, sillä se on tuottajalle edullisempaa kuin alle 3-vuotiaiden lasten hoito ja kasvatus.

– Lasten varhaiskasvatus ja hoito ei voi olla villi länsi. Meidän on voitava luottaa laadukkaaseen varhaiskasvatukseen myös silloin, kun tuottajana on yksityinen taho, Sarkkinen vaatii.