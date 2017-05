Jussi Joentausta

Heidi Nieminen: Mahdollinen kumppani katsotaan SAK:sta.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:ssa on käyty kuluvalla liittokokouskaudella keskustelua fuusioitumisesta jonkin toisen liiton kanssa.

Myös kesäkuun liittokokouksen esityslistalla on liiton yhdistymishanke. Esityksiä fuusiokumppanista ei kuitenkaan ole.

– Jos nähdään, että fuusioon on jossakin vaiheessa tulevaisuutta järkevä mennä, sitä voidaan ryhtyä valmistelemaan liittokokouksessa. Liiton talous on kunnossa, eikä meillä ole mitään pakkoa fuusioitua, puheenjohtaja Heidi Nieminen vakuuttaa.

Kavereita katsotaan SAK:sta



UP-uutispalvelun tietojen mukaan Palvelualojen ammattiliitto PAM, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL sekä Auto- ja Kuljetusalan AKT ovat käyneet esittäytymässä PAU:n valtuustolle.

– SAK:lainen perhe on se lähin, josta mahdollista kumppania katsotaan. Me olemme halunneet kuulla liittoja, joilla on meidän kanssamme jonkinlaista rajapintaa, Nieminen sanoo.

ILMOITUS

Liitot eivät hänen mukaansa ole tyrkyttäneet PAU:lle fuusiota.

– Vierailut ovat olleet yleisesittelyjä. Valtuustomme jäsenille on tullut paljon uutta tietoa, eli mitä nämä liitot ovat ja keitä ne edustavat, Nieminen kertoo.

Hänen mukaansa PAU on liikkeellä mieluummin ajoissa kuin vasta sitten, kun jäsenmäärä painuu ”hirvittävän alas”.

– Tuleva liittokokous saattaa antaa valtuudet fuusiovalmisteluun. Mutta ei meillä ole ajatusta, että sen pitäisi tapahtua välittömästi, Nieminen tähdentää.

Suunnitteilla on ollut myös kuljetusalojen suurliitto. Kelpaisiko se PAU:lle, jos sellainen syntyisi?

– Ei meillä tällä hetkellä mietitä, mikä kelpaa ja mikä ei.

Epätasa-arvoista postikilpailua



Postialalta on Niemisen mukaan kadonnut viimeisten viiden vuoden aikana tuhat työpaikkaa vuodessa. Hän pelkää, että uudistettava postilaki vie lisää työpaikkoja.

Yksi syy liittofuusion pohtimiseen on Niemisen mukaan juuri porvarihallituksen postilakiesitys, joka vapauttaisi postikilpailun Suomessa.

Suomessa on toistakymmentä yritystä, jotka jakavat postia, kirjeitä ja muita lähetyksiä. Kirjemarkkinoilla on jo nyt kilpailua.

Nieminen ihmettelee postilain määrittelemää palvelutasoa Suomessa.

– Jaetaanko täällä postia viitenä vai kolmena päivänä viikossa. Ja millä tavalla kilpailijoille mahdollistetaan kilpaileminen.

Nieminen väittää, että kilpaileminen on jo nyt epätasa-arvoista.

– Nythän kilpailijat pystyvät jo kilpailemaan millä ehdoilla tahansa ja kuorimaan kerman kakusta. Postilakiin on esityksen mukaan tulossa kohta, jonka mukaan Postin pitäisi luovuttaa osoiterekisteritietonsa kilpailijoille lähes ilmaiseksi.