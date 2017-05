Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Valtion kehitysyhtiö Vakeen siirretty jo 2,4 miljardin osakkeet. Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa eikä hallitusta.

Hallitus antaa eduskunnalle keskiviikkona lisäbudjetin, jossa esitetään valtion vähimmäisomistusrajan laskemista Nesteessä ja Vapossa nykyisestä 50,1 prosentista 33,4 prosenttiin. Tämä antaisi hallitukselle mahdollisuuden siirtää 33,4 prosentin ylittävät omistusosuudet valtion täysin omistamaan Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:öön toukokuussa 2016 annetun omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaisesti. Yhtiö toimii budjettitalouden ulkopuolella ja valtioneuvoston päätösvallan alaisuudessa.

Nyt valtio omistaa Neste Oyj:stä 50,1 prosenttia ja Vapo Oy:stä 50,1 prosenttia.

Teollisuuden palkansaajat TP pelkää valtio-omisteisten yhtiöiden työpaikkojen olevan vaarassa, jos niiden omistusrakenteessa tehdään liian nopeita ja harkitsemattomia muutoksia. TP:n mukaan valtion vaikuttamismahdollisuuksien kaventuessa yritysten pilkkomisen, osaamisen menetysten ja työpaikkojen vaarantumisen riski kasvaa.

Ensimmäisessä vaiheessa Vakeen on päätetty siirtää osakkeita 2,4 miljardin euron arvosta. TP:n mielestä on riski, että yhtiöiden osakkeet on siirretty Vakeen vain myyntitarkoituksella. Mainittuja yhtiöitä ovat muun muassa Neste, Posti Group, Vapo ja Altia.

– Vakessa piilee vaara, että sen omistamia yhtiöitä pilkotaan ja niitä myydään eteenpäin. Tämä vaarantaa sekä yhtiöissä olevan osaamisen että viime kädessä työpaikat, toteaa TP:n varapuheenjohtaja Heli Puura.

Osinkotuotto 900 miljoonaa



Valtion osakkeistaan saama osinkotuotto oli vuoden 2016 osalta noin 900 miljoonaa euroa. Summa on mahdollista käyttää tuotekehitykseen, uuden liiketoiminnan luomiseen sekä työllisyyden kasvuun.

– Mikäli valtionosakkeita myydään, niistä saatava tulot pienenevät pysyvästi ja yhtiöiden yhteiskunnalle tuoma hyöty pitkällä tähtäimellä päättyy, Puura sanoo.

Kun Vake Oy lähtökohtaisesti toimii budjettitalouden ulkopuolella, TP:n mielestä sen tehtävä ei yksinomaan voi olla valtion omistusten myynti. Vaken tulee toimia aktiivisena yhtiöiden omistajana ja kehittäjänä.

Tällä hetkellä yhtiössä ei ole nimitettyä toimitusjohtajaa eikä hallitusta.

– Yksistään tämä herättää epäluottamusta valtion omistajapolitiikan pitkäjänteisyyteen. Me näemme valtion omistajapolitiikan avainsanoina aktiivisuuden, liiketoiminnan kehittämisen ja työpaikkojen synnyttämisen. Se palvelee myös hallituksen asettamaa 72 prosentin työllisyysastetavoitetta, Puura toteaa.