Digitointi lisää elokuvasalien määrää ja monipuolistaa kulttuuritarjontaa koko maassa.

Suomalaiset käyvät suoratoistopalveluista ja tv-sarjabuumista huolimatta ahkeraan elokuvissa ja nimenomaan kotimainen kiinnostaa. Viime vuonna kotimaiset elokuvat keräsivät elokuvateatterilevityksessä yhteensä 2 478 607 katsojaa mikä on tilastoidun historian toiseksi paras tulos. Vuoden 2015 ennätyslukemista jäätiin vain noin neljä prosenttia.

Kaiken kaikkiaan suomalaiset kävivät elokuvateattereissa viime vuoden aikana yhteensä noin 8,7 miljoonaa kertaa.

Suomalaisten elokuvien markkinaosuus kaikista myydyistä elokuvateatterilipuista oli jälleen lähes 30 prosenttia: toista vuotta peräkkäin Pohjoismaiden paras tulos ja Euroopan tasollakin viiden parhaan maan joukossa.

Kaikki kolme vuoden katsotuinta elokuvaa olivat kotimaisia lastenelokuvia; eniten katsojia elokuvateattereissa keräsivät Risto Räppääjä ja yöhaukka (338 914 katsojaa), Angry Birds -elokuva (327 687) ja Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! (323 664).

Vuoden aikana elokuvateattereissa nähtiin 39 uutta kotimaista elokuvaa dokumenttielokuvista kauhuun ja komediaan.

– Kotimaisen elokuvan laaja lajityyppikirjo säilyi hyvänä ja kotimainen elokuva pysyi varteenotettavana vaihtoehtona kaiken tyyppisille yleisöille, elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen kommentoi vuoden elokuvatarjontaa.

Elokuvateattereita 120 paikkakunnalla



Elokuvateatterisalien määrä on kasvanut Suomessa jo kolmatta vuotta. Elokuvajakelun digitointi on elvyttänyt myös pienten paikkakuntien teatteritoimintaa ja on osaltaan vaikuttanut katsojalukujen kasvuun.

Lipunmyynti nousi vuonna 2016 uuteen ennätyslukemaan; 8,7 miljoonaa katsojaa kerryttivät yhteensä 91,1 miljoonaa euroa lipunmyyntituloja teattereille.

Elokuvateattereita löytyy Suomessa nyt yli 120 paikkakunnalta ympäri maan. Elokuvanäytösten lisäksi digitaalinen esitystekniikka mahdollistaa konserttien, oopperoiden ja näytelmien esitykset satelliitin välityksellä mistä päin maailmaa tahansa. Tällaiset Event Cinema -näytökset keräsivät viime vuonna yhteensä 67 000 katsojaa, mikä oli 45 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Angry Birds teki ennätyksen



Angry Birds -elokuvasta tuli kaikkien aikojen menestynein kotimainen elokuva kaupallisessa elokuvateatterilevityksessä. Koko perheen animaatio keräsi yli 300 miljoonan euron lipputulot yli 60 maasta.

Kansainvälisessä festivaalilevityksessä menestyivät puolestaan Juho Kuosmasen Hymyilevä mies, joka voitti Cannesin elokuvajuhlien Un Certain Regard -sarjan pääpalkinnon sekä Hamy Ramezanin ja Rungano Nyonin lyhytelokuva Kuuntele, jota esitettiin yli 70 kansainvälisen festivaalin ohjelmistossa vuoden 2016 aikana.