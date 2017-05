Lehtikuva/Irene Stachon

Se, mitä aloimme kutsua hyvinvointivaltioksi, oli puhtaasti punamullalla rakennettu. Kokoomuksen ansiot tämän valtion rakentamisessa ovat olleet pelkästään vastustaa kaikkia niitä taloudellisia, sosiaalisia ja koulutuksellisia uudistuksia, joista hyvinvointimme on rakentunut ja jossa on silti voitu luoda suuria omaisuuksia turvallisessa ympäristössä.

Muistan elävästi, kuinka kokoomus vastusti peruskoulu-uudistusta joka sen mielestä oli viimeisiä askelia maan sosialisoimisessa. Ehkä kuitenkin menestyksemme kansainvälisissä vertailuissa pohjautui juuri tähän, mutta ei enää kauan, kunhan tuo puolue nyt vallassa oltuaan on saanut kaiken purkutyönsä päätökseen.

Miksi valtiossa, jolla on korkea kansantulo, on aina Ieikattava? Tietysti siksi, että verotulomme ovat pudonneet, joka puolestaan on kokoomuksen suurimpia ansioita.

Verosuunnittelu on nyt kunniassaan jopa niin, että ne loput kokoomuksen jäljiltä vielä pystyssä olevat ja ulkomaille alennusmyymättömät valtionyhtiötkin, kansallisomaisuutemme, osaavat jo käyttää veroparatiiseja. Paljonhan niitä ei enää olekaan.

Varallisuusvero on poistettu, ja hyvin monia työnantajiin kohdistettuja veroluonteisia maksuja on poistettu tai kevennetty. Kokoomus torjuu kaikki yritykset saada varakkaampi kansanosa osallistumaan taloustalkoisiin. Suurista osingoistahan ei tarvitse veroja maksaakaan, vaan 10–12 miljardia vuodessa jää lähes koskemattomana rikkaiden sukanvarteen.

Paljon kokoomus on siis saanut aikaan, mutta vielä on tehtävää jäljelläkin: maa pitäisi saada Natoon ja selkeämmin USA:n itäisimmäksi osavaltioksi. Työmarkkinoillakin on vielä tehtävää. Maa pitäisi saada palautettua reilu sata vuotta taaksepäin, jolloin paikallinen sopiminen oli kunniassaan: isäntä käski ja renki teki tai Iähti.

Jos paikallisen sopimisen ehdoiksi asetetaan vaatimuksia luottamusmiesten tiedonsaantioikeuksien ja neuvotteluaseman parantamiseksi, kuten on maissa, joissa järjestelmä toimii, se ei tietenkään tule meillä kuuloonkaan.

Viimeisimpiä kokoomuslaisia ulostuloja on Hjallis Harkimon työryhmän vaatimus, että yhteiskunta alkaisi rahoittaa mainostelevision ulkomaisessa omistuksessa olevia uutislähetyksiä.

Minulle riittävät Ylen uutiset, niitäkin on puolet liikaa ja niissäkin todella harvoin mitään hyvää. Ehkä kiitos siitä kuuluu ainakin osittain kokoomukselle!

Mauri Väisänen

Joensuu