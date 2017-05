IPS/Karlos Zurutuza

Sadat Afrikasta Eurooppaan pyrkineet siirtolaiset ovat joutuneet orjakaupan uhreiksi Libyassa, YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM raportoi.

– Libyaan päätyvillä siirtolaisilla ei ole aavistustakaan kidutuksen saaristosta, johon he joutuvat. Heistä tulee myyntitavaraa, joka heitetään pois, ellei sillä ole arvoa, IOM:n viestintäpäällikkö Leonard Doyle sanoo.

Salakuljettajien käsiin joutuvien kohtalona on Libyassa usein aliravitsemus, seksuaalinen hyväksikäyttö ja jopa murha. Monet ovat kertoneet, että kaakkoisen Sabhan kaupungin aukioilla ja autotalleissa pidetään orjamarkkinoita, IOM:n operaatio- ja hätätilajohtaja Mohammed Abdiker lisää.

Varoittaakseen Libyan kautta matkaan aikovia IOM nauhoittaa pakoon päässeiden kertomuksia ja levittää niitä Afrikkaan.

Varoittaakseen Libyan kautta matkaan aikovia IOM nauhoittaa pakoon päässeiden kertomuksia ja levittää niitä Afrikkaan sosiaalisen median ja paikallisradioiden välityksellä.

– Surullista kyllä, uskottavimmat kertomukset saadaan niiltä, jotka palaavat IOM:n tuella kotiin kauheiden kokemusten jälkeen, Doyle kertoo.

Järjestön mukaan Välimeren on tänä vuonna ylittänyt jo noin 50 000 siirtolaista. 1 309 on kuollut matkalla. Libyan rannikolle on ajautunut yli 170 ruumista, ja maan rannikkovartiosto on pelastanut tuhansia muita.

Englanninkielinen versio