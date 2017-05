Jaana Kivi

Yle taipui Sipilän painostuksen alla.

Ylegate kuohuttaa. Ensin julkaistiin hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään Yle-selvitys ja perään kolmen ex-yleläisen paljastuskirja Yleisradion kiemuroista. Kiistatonta lienee, että Atte Jääskeläinen on rajoittanut yleisön tiedonsaantia ja Yle taipui Juha Sipilän painostuksen alla. Jääskeläinen tosin vetoaa yhä siihen, että Ylessä journalismin tulee olla tosiasioihin perustuvaa, faktojen pitää olla tarkistettuja ja menettelytapojen reiluja.

Vaikuttaa siltä, että Ylegaten ympärille on kokoontunut isojen poikien Sisäpiiri 2.0, todellinen haippirinki. Ja tässä ringissä on jo pitkään ihmetelty, miksi ihmeessä uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Jääskeläisen pitäisi erota. Jääskeläinen on haippiringin sisäisten subjektiivisten kokemusten mukaan hyvä johtaja; keskitetään huomio verkkoon ja lisätään valtaa Jääskeläiselle. Entiset yleläiset ovat toista mieltä.

Ylegate teki selväksi, ettei Jääskeläinen luottanut alaisiinsa. Hän hallitsi valtakuntaansa varoituksilla, vaientamisella ja pelolla. Kun Sisäpiiri ärähtää, laitetaan väliin joku väliportaan päällikkö sanansaattajaksi.

Pian ihmetellään, kun keskiasteen pomoilta alkaa tippua päitä, kritisoivat ex-yleläiset.

Täällä Sisäpiiri 2.0:ssa homma on niin, että mennään yhdessä kokoomuksen kansanedustajan ja Ylen hallintoneuvoston jäsenen Eero Lehden huvilalle. Laitetaan perinnejazzia soimaan ja nautitaan saaristolaispöydän antimia. Älkää kyselkö sidonnaisuuksista, Nuorisosäätiöistä ja muista talousrikollisista.

Ei kai sitä tarvitse uutisoida, jos hallintarekisterilakia valmisteleva valtiovarainministeri Orpo on saanut kampanjatukea liikemieheltä, joka käytti hallintarekisteriä piiloutuakseen, ihmetteli Jääskeläinen, ja suivaantui, kun Sisäpiirin ulkopuolella joku kehtasi vihjailla keskustalaiseksi.

Oli eräs kaunis päivä ja palaveri ajankohtaistoimituksen ja toimitusjohtaja Lauri Kivisen kanssa. Hetkeä aiemmin toimitus oli julkaissut Ehrnroothien sukua käsittelevän veroparatiisijutun. Jutussa selvisi, että rikkaalla Ehrnroothien suvulla oli Luxemburgissa yhtiö, joka tehtaili varakkaille pöytälaatikkoyhtiöitä. Vähän niin kuin Panaman papereista tuttu Mossack Fonseca.

Jutussa nostettiin esiin myös Jorma Ollilan yhtiö veroparatiisissa, kun Panaman papereissa oli selvinnyt, että Ollilan yhtiön alkujuuret kytkeytyivät Mossack Fonsecaan.

Johtaja Kivinen tunsi Ollilan työskenneltyään tämän alaisena, ja nyt hän närkästyi jutusta.

Kivinen totesi palaverissa, että “tällaiset jutut eivät edistä yrittäjyyttä tai Suomen talouskasvua” ja väitti koko veroparatiisi-sanaa keksityksi. Kivinen oli Ylen johtoon kokoomukselta hyvä löytö, ja 10 000 euron palkankorotus vuodessa motivoi yrittämään, kritisoivat ex-yleläiset. Vanha Nokian lobbari kyllä tietää.

Muistakaa, ettei sitten mitään salaliittoteorioita rakennella, kaikui Ylen käytävillä Kivisen poistuttua palaverista. Se on vain Ylen journalistista mikromanageerausta.

Ylegate osoittaa, että journalismin kivijalkaperiaate “mitä suurempi vallankäyttäjä, sitä matalampi kynnys uutisoida” on kääntynyt päälaelleen. Aten valtakunnassa kysellään vain maltillisesti kiperiä kysymyksiä kytköksistä ja kiusallisista omistussuhteista.

Laitetaan mikrofoni vasta sitten poliitikon suun eteen, jos joku muu kysyy ensin, kuului johdon määräys.

Ajankohtaistoimituksessa vain Jääskeläisellä riittää natsoja hihassa päättää korkean asteen juttujen sisällöistä. Sisäpiiri 2.0:n kaltaiselle johdolle sopiikin vallan mainiosti tämä kalastuksesta tuttu väsytystaktiikka, joka on toimiva tapa kerryttää valtaa hierarkian ylimmille oksille.

Väsytystaktiikka johtaa vaikeiden aiheiden välttelyyn toimittajien oman jaksamisen ehdoilla. Se lisää pelon ilmapiiriä ja itsesensuuria.

Jos hierarkisilla rakenteilla estetään tiettyjen yhteiskunnallisesti merkittävien korkean profiilin aiheiden penkominen, silloin niitä ei tutkita. Tilalle tulevat kevyet aiheet, eikä varoituksia jaeta. Silloin valtaa ja hyötysuhteita voidaan taas hissukseen kasvattaa ja Sisäpiirissä voidaan haippailla totuuksia keskenään. Aten valtakunnassa kaikki hyvin, kuittaa johtaja Kivinen.

Tekstin lähteenä on käytetty YLEGATE-kirjaa (Eronen, Liski, Vuorikoski) Pulitzer, 2017.

Sisäpiiri 2.0 -vitsi on toimittajan oma.