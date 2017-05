Norppalive auttaa saimaannorppaa

Petteri Tolvanen Suomen WWF:n suomalaisen luonnon ohjelmapäällikkö. Biologi ja lintuharrastaja. Mennyt alunperin vapaaehtoisena WWF:n toimintaan mukaan, nyt työskennellyt siellä yli parikymmentä vuotta.

Viime keväänä Suomen WWF viritti ensimmäistä kertaa norppien kameraseurannan. Norppalive oli menestys; kuukauden aikana suoraa lähetystä Saimaan rannalla sijaitsevalta kiveltä katsottiin verkossa yli kaksi miljoonaa kertaa. Tänä vuona Norppalive käynnistyi 10. toukokuuta.

Mikä Norppaliven idea on, WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen?

– Haluamme tuoda saimaannorppaa ja sen suojelun tärkeyttä tutuksi ihmisille. Ja tarjota myös elämyksiä ja näyttää kuinka hieno ja ainutlaatuinen eläin norppa on. Harvahan on nähnyt saimaannorppaa luonnossa.

Mitä konkreettista hyötyä Norppalivestä on saimaannorpille?

– Meillä on diplomikampanja, jossa voi sitoutua luopumaan verkkokalastuksesta koko Saimaalla, mikä on paljon enemmän mitä laki vaatii. Viime vuoden Norppaliven myötä saimme tosi paljon lisää sitoumuksia.

– Ilmastonmuutos ja talvien lämpeneminen on uusi kasvava uhka norpalle. Sille yksittäisen ihmisen on kuitenkin vaikeampaa tehdä mitään sellaista, joka välittömästi auttaisi saimaannorppaa. Kalastuskuolleisuus sen sijaan on meidän suomalaisten käsissä. Kalaverkot ja sellaiset katiskat, joiden nielusta norppa voi tunkea sisälle, ovat ne vaaran paikat.

Miksi norppa on niin tärkeä?

– Saimaannorppa on ainoa Suomen luonnon endeeminen eli kotoperäinen eläin, jota ei esiinny missään muualla maailmassa. Se on myös maailmanlaajuisesti harvinaisin hylje.

– Paitsi itseisarvoltaan ja luonnosuojeluarvoltaan norppa on tärkeä helmi myös koko Saimaan alueelle. Olisi kamalaa jos se häviäisi sieltä.

– Saimaannorppa on toiseksi korkeimmassa uhanalaisuusluokassa ja jos sen suojelemiseksi ei tehdä määrätietoisesti työtä, se voi hävitä. 360 on todella pieni määrä ison nisäkkään kannaksi, pelkästään se on jo uhka.

Katsotko itse Norppaliveä?

– Kyllä! Olen virittänyt työpisteeseen toisen näytön, jossa Norppalive oli eilenkin päällä ja satuin myös näkemään tämän vuoden ensimmäisen norpan esiintymisen. Huomasin että veden pinta värähti ja näin sen samalla sekunnilla kun se ui esiin.

– Norppa vaihtaa karvaa kerran vuodessa toukokuussa ja se onkin ainoa aika, jolloin norppa on enemmän esillä. Tänä vuonna ne aloittivat karvanvaihdon jo jäillä ja ovat vasta nyt siirtymässä kiville. Nähty yksilö oli varmasti katselemassa itselleen sopivaa karvanvaihtokiveä.

Petteri Tolvanen Suomen WWF:n suomalaisen luonnon ohjelmapäällikkö. Biologi ja lintuharrastaja. Mennyt alunperin vapaaehtoisena WWF:n toimintaan mukaan, nyt työskennellyt siellä yli parikymmentä vuotta.