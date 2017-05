UP/Birgitta Suorsa

”Tässä ollaan ison äärellä”

Uuden teollisuusliiton perustaminen veti Metallityöväenliiton ylimääräisen liittokokouksen väen mietteliääksi Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona. Samassa rakennuksessa ammattiliitto TEAMin päätös lyötiin kiinni heti aamupäivällä.

Heti TEAMin kokouksen jälkeen edustajat olivat iloisen helpottuneita. Pääluottamusmies Marko Kemppainen Exel Composites Oyj:stä Joensuusta muistutti, että kipeistä kysymyksistä on tehty päätökset jo edellisissä kokouksissa.

– Osalla porukasta on haikeutta. Itse ajattelen, että tämä on vain tehtävä. Tämä on oikein ja näin tämän pitää mennäkin. Voimat pitää yhdistää työnantajaa vastaan.

Porilainen prosessiasentaja Juha Grönmark Huntsman P&A Finland Oy:stä (ent. Kemira Pigments) totesi, että kentällä puhutaan yhä Kemianliitosta, ei TEAMistä. Liittofuusiot eivät kiinnosta.

– Enemminkin ollaan kiinnostuneita ammattiosaston tekemisistä. Me ollaan totuttu tappelemaan ne omat asiat. Totta kai uusi liitto herättää pelkoja. Toivottavasti työpaikan ääni kuuluu uudessa liitossa ylös asti, ettei se jää johonkin välille.

Grönmark olisi toivonut, että uusi liitto olisi ollut valmiimpi heti syksyllä.

– Tässä menee varmaan vuosia ennen kuin porukka on yhtä, Kemppainen sanoi.

Byrokraattisuus epäilyttää



Metalliliitossa päätös teollisuusliitosta meni iltaan. Tamperelainen Metso Mineralsin pääluottamusmies Marko Svärd uskoi jo ennen sitä uuden liiton syntyvän.

– Olen varovaisen myönteinen. Ihan viimeinen päätös tehdään, kun äänestyslippu nostetaan. Tässä ollaan ison äärellä.

Hänen mukaansa työnantajapuolelle tarvitaan kunnon vastavoimaa, kun SAK on ajettu neuvottelupöydistä tupojen loppumisen takia.

Svärdiä epäilyttää, josko uudesta suurliitosta tulee liian byrokraattinen.

– Toivon, että kyse ei ole vain organisaatiomuutoksesta, vaan että myös jäsenet huomaisivat muutoksen.

Jäseniä kiinnostaa vain edunvalvonta



Rivityöntekijöille uusi liitto on Svärdin mukaan vieras asia.

– Työpaikalla on ollut hyvin hiljaista, kun tästä olen kysellyt.

Samanlaisia tuntoja on myös ABB Oy RMMG Helsingin pääluottamusmiehellä Kirsi Niemelällä.

– Ehkä luottamus valtakunnan politiikkaan on menetetty, ja mielenkiinto vaikuttamiseen on laantunut. Työntekijöille on kuitenkin tärkeää, että on edes jokin organisaatio, joka heitä tukee.

Suurliiton byrokraattisuus on mietityttänyt Niemelääkin. Hän uskoo, että uuden liiton sektorineuvottelukunnissa jäsenen ääni saadaan kuulumaan jopa paremmin kuin nykyisin.

– Omat tessit neuvotellaan edelleenkin. Uskon, että teollisuusliitto on positiivinen juttu. Se tuo lisää voimaa ja yhteiskunnallista merkittävyyttä. Kun ay-liike saa kiveä joka puolelta, tarvitaan vastavoimaa.

Ei etua, muttei haittakaan”



Raahelainen SSAB Europen pääluottamusmies Mika Vuoti päätyi teollisuusliiton kannalle pitkän harkinnan jälkeen.

– Metalliliittolaiselle tästä ei ole juuri etua, mutta vielä vähemmän haittaa. Se tässä arveluttaa, ettei tästä tulisi liiaksi yhteiskuntavaikuttamiseen keskittyvää liittoa. Työtätekevien edunvalvonta pitää muistaa.

Vuotin mukaan metalliliittolaiset eivät hyödy uudesta liitosta kuin pienen jäsenmaksualennuksen verran.

– Jos Metalliliitto olisi halunnut näyttää enemmän voimaansa, se olisi onnistunut nykyisilläkin rahkeilla. Kasvava jäsenmäärä ei tuo automaattisesti lisää edunvalvontavoimaa. Teollisuusliittoon liittyvien liittojen edunvalvontaa tämä parantaa.

