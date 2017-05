Lehtikuva/Martti Kainulainen

Hautajaissaaton reitillä valtioneuvosto, Suomen Pankki ja Presidentinlinna.

Presidentti Mauno Koiviston siunaustilaisuus pidetään Helsingin tuomiokirkossa helatorstaina 25. toukokuuta klo 13. Hautaansiunaamisen toimittaa piispa Eero Huovinen.

Valtioneuvosto päätti keskiviikkona Koiviston valtiollisista hautajaisista.

Presidentti Koivisto haudataan Hietaniemen hautausmaalle sotilaallisin kunnianosoituksin alueelle, jossa sijaitsevat presidentti Urho Kekkosen ja Risto Rytin haudat. Kansalaiset ovat tervetulleita seuraamaan hautajaissaattuetta, joka kulkee autosaattueena Tuomiokirkosta Valtioneuvoston linnan, Suomen Pankin ja Presidentinlinnan kautta Hietaniemeen. Muistotilaisuus pidetään kutsuvieraille Säätytalossa.

Yleisradio lähettää hautajaiset suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa sekä Radio Suomessa.

Presidentti Mauno Koivisto kuoli perjantaina 12. toukokuuta Helsingissä 93-vuotiaana. Koivisto toimi Suomen tasavallan presidenttinä vuosina 1982–1994. Koivisto oli järjestyksessään Suomen yhdeksäs presidentti.

ILMOITUS

Koivisto oli viimeinen elossa ollut Suomen presidentti, jolla oli omakohtaista sotakokemusta. Hän palveli rintamalla jatkosodassa.

Koiviston hautajaisten valmistelutoimikuntaa johtaa ulkoministeri Timo Soini.

Suruliputus koko maassa



Valtioneuvoston kanslia suosittaa hautajaispäivänä 25. toukokuuta yleistä suruliputusta koko maassa. Liputus alkaa klo 8 ja päättyy klo 21. Muistotilaisuuden Säätytalossa arvioidaan päättyvän viimeistään klo 18, jolloin liput nostetaan kokosalkoon klo 21 asti.

Tiistaina avattu Koiviston surukirja on avoinna Presidentinlinnassa perjantaihin 19. toukokuuta saakka. Surukirja on auki Mariankadun puoleisessa aulassa keskiviikkona 17.5. kello 10–15, torstaina 18.5. kello 10–18 ja perjantaina 19.5. kello 10–15. Osoite on Mariankatu 2 (lasiovet).

Surunvalittelut on mahdollista esittää myös verkossa. Verkkosivu sulkeutuu perjantaina samaan aikaan kuin kirja.

Kukkatervehdysten sijaan muistamiset pyydetään osoittamaan seuraaville tutkimus-, opinto- ja kulttuuritoimintaa tukeville rahastoille:

Kansan Sivistysrahasto (säätiön asiamies Ulla Vuolanne), tili Nordea FI85 1521 3000 0060 09.

Suomen Kulttuurirahasto (yliasiamies Antti Arjava), tili Nordea FI73 1572 3000 0114 86.

Svenska Kulturfonden (direktör Leif Jakobsson), tili Aktia FI46 4055 4020 0000 20.

Tiedonantoja kohtaan merkintä ”Presidentti Mauno Koiviston muistolle”.