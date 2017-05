Lehtikuva/Maurizio Gambarini

Ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuu maailmanlaajuisesti enemmän hyökkäyksiä kuin koskaan, kertoo Amnestyn raportti.

Vuonna 2016 ihmisoikeuksien puolustajia tapettiin 281, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 156, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tuore raportti.

Ihmisoikeuksien puolustajien henkilökohtainen turvallisuus on vaarassa samalla kun kansalaisyhteiskunnan tilaa kavennetaan. Leimaava kielenkäyttö ja yksityisyyden suojaa loukkaava valvonta ovat lisääntyneet.

Asianajajat, toimittajat ja muut ihmisoikeuksien puolustajat joutuvat kohtaamaan kaikkialla maailmassa ennennäkemätöntä vainoa, pelottelua ja väkivaltaa. Viime vuonna ainakin 22 maassa tapettiin ihmisoikeuksia puolustaneita ihmisiä, ja 68 maassa heitä vangittiin tai pidätettiin. Ihmisoikeuksien puolustajia uhkailtiin tai heitä vastaan hyökättiin ainakin 94 maassa.

Ihmisoikeuksien puolustajia kohtaan lietsotaan vihamielisyyttä kuvaamalla aktivisteja terroristeiksi tai ulkomaisiksi agenteiksi.

Toimintamahdollisuudet viedään

Amnestyn mukaan hallitukset, aseelliset ryhmät, yritykset ja muut vallankäyttäjät hyökkäävät yhä voimakkaammin ihmisoikeuksien puolustamista vastaan.

ILMOITUS

– Hallitukset vievät ihmisoikeuspuolustajilta kaikki toimintamahdollisuudet, kun heiltä viedään oikeus osoittaa mieltä, heidät asetetaan valvonnan alaisiksi tai heitä häiritään ja uhataan, toteaa Amnesty Internationalin pääsihteeri Salil Shetty.

Tappamisen ja tahdonvastaisten katoamisten lisäksi joukkovalvonnan, uuden teknologian, lainsäädännön väärinkäytön ja rauhanomaisiin protesteihin kohdistuvien iskujen yhdistelmä asettaa ihmisoikeusaktivistit vaaraan.

Ihmisoikeuksien puolustajia kohtaan pyritään herättämään avointa vihamielisyyttä kuvaamalla aktivisteja terroristeiksi tai ulkomaisiksi agenteiksi.

– Ihmisoikeuspuolustajien tila kapenee myös Suomessa. Avoimesti meidän kaikkien oikeuksia puolustavia ihmisiä yritetään vaientaa muun muassa vihapuheen ja uhkailun avulla. Vaatii rohkeutta puolustaa ihmisoikeuksia aikana, jolloin niitä yritetään kaventaa, sanoo järjestön tiedotteessa Anu Tuukkanen, Amnestyn Suomen osaston ihmisoikeuspuolustajatyön asiantuntija.

Kampanja käynnistyy

Tiistaina käynnistyy Amnesty Internationalin maailmanlaajuinen Rohkeus-kampanja. Amnesty vetoaa valtioihin ihmisoikeuksien puolustajien työn ja aseman tunnustamiseksi. Valtioiden on turvattava ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuudet, turvallisuus ja vapaus.

– Historia on täynnä tarinoita tavallisista ihmisistä, jotka eivät halunneet hyväksyä vallitsevaa tilannetta ja puolustivat sitä, mikä on oikein. Olipa kyse sitten Malala Yousafzaista tai huomenna vapautuvasta Chelsea Manningista, joukossamme on ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan valtavia riskejä puolestamme, Salil Shetty sanoo.

– Ilman heidän rohkeuttaan maailmassa olisi vähemmän oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Tämän takia vetoammekin nyt maailman johtajien ohella kaikkiin ihmisiin: olkaa ihmisoikeuksien puolustajien puolella ja suojelkaa rohkeutta.