Riikkamari Muhonen

Kyse ei ole vain yhdestä yliopistosta, sanovat Central European Universityn puolustajat.

Maaliskuun lopulla Unkarin parlamenttiin tuotiin ulkomaalaisrahoitteisten yliopistojen toimintaa koskeva lakiesitys. Lain katsottiin suuntautuvan suoraan liberaalina pidettyä Central European Universityä vastaan.

Seuraavina viikkoina Budapestissa todistettiin ennennäkemättömän suuria mielenosoituksia, kun parhaimmillaan 90 000 ihmistä valtasi kadut vaatien akateemista vapautta. Tästä huolimatta lakiesitys hyväksyttiin poikkeuksellisen nopealla menettelyllä huhtikuun alussa hallituspuolue Fideszin johdolla.

Central European University (CEU) on 1 500 opiskelijan kansainvälinen yhteisö. Yliopisto on amerikkalais-unkarilaisen miljardöörin George Sorosin perustama ja se toiminut Budapestissa ongelmitta 25 vuotta.

Hallituksen asenne yliopistoa kohtaan ei tullut yllätyksenä.

Yliopiston tutkinnot on akkreditoitu sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa, mikä on tehnyt siitä yhden alueen korkeatasoisimmista ja vetovoimaisimmista yliopistoista. Uusi laki pakottaisi yliopiston käytännössä lopettamaan toimintansa Unkarissa, koska se vaatisi sitä esimerkiksi avaamaan toisen kampuksen Yhdysvaltoihin.

CEU:ssa historian väitöskirjaa valmisteleva Alexandra Medzibrodsky on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä protesteja siitä lähtien, kun tieto lakiesityksestä tuli julkisuuteen. Hänen mukaansa hallituksen asenne yliopistoa kohtaan ei tullut yllätyksenä.

– Tiesimme, että tämä päivä on joskus edessä, koska Fideszin johtama hallitus vastustaa voimakkaasti yliopiston edustamia arvoja. Kukaan ei kuitenkaan osannut odottaa näin brutaalia ja nopeaa iskua.

Suuri merkitys nuorille

Medzibrodskyn mukaan kaksi ensimmäistä viikkoa lakiesityksen julkisuuteen tulon jälkeen olivat kaoottisia. Mielenosoituksia järjestettiin lähes joka päivä ja ne kävivät aktivisteille jopa fyysisesti raskaiksi.

Tukea yliopistolle on virrannut niin ulkomaisilta kuin unkarilaisiltakin toimijoilta. Sosiaalisella medialla oli suuri rooli ihmisten aktivoinnissa ja erityisesti nuoriso otti yliopiston asian omakseen.

– Se ei ole mikään ihme, koska Central European Universityn merkitys erityisesti nuorille unkarilaisille on ollut suuri. Se on maan ainoa korkeakoulu, jossa on voinut tehdä vapaasti kansainvälisen tason tutkimusta riittävien resurssien turvin. Lisäksi se on onnistunut houkuttelemaan jo kerran ulkomaille muuttaneita tutkijoita palaamaan Unkariin, millä on ollut suuri merkitys maan tiede-elämälle, Medzibrodsky toteaa.

Oppositiomielisellä Tilos Rádió -radioasemalla toimittajana työskentelevä Szilard Magyar kertoo, että erityisesti nuorille ja korkeakoulutetuille uuden lain vastustaminen on ollut tärkeää.

– CEU on maan paras yliopisto, se ei ole ollut avoimen oppositiomielinen toimija eikä sillä ollut aiemmin ongelmia hallituksen kanssa.

Myös Medzibrodsky korostaa, ettei hallituksen toimien syynä ole yliopiston oppositiomielisyys, vaan sen edustama avoimuus ja vuorovaikutus eri ihmisryhmien välillä.

– CEU ei ole yksinomaan liberaali toimija, vaan se on antanut tilaa erilaisille mielipiteille ja dialogille eri näkemysten välillä. Tämä on täysin päinvastainen linja verrattuna Fideszin luomiin mustavalkoisiin ”me vastaan muut”-asetelmiin.

Magyar on samaa mieltä.

– CEU:n tapauksesta on tullut sananvapauden ja Eurooppaan kuulumisen symboli. Tieteen vapaus on keskeinen edellytys koko kansakunnan kehitykselle. Hyvämaineinen yliopisto on aarre mille hyvänsä valtiolle, mutta nykyhallinto keskittyy mieluummin uhkakuvien luomiseen.

Ilmapiiri väkivaltaistuu

Molempia nuoria unkarilaisia huolestuttaa yhteiskunnan yleisen ilmapiirin muuttuminen väkivaltaisemmaksi CEU:n tapauksen seurauksena. Yliopisto on jakanut opiskelijoilleen ja muille tukijoilleen sinisiä ”I stand with CEU” -rintamerkkejä, joiden käyttäjiä on ahdisteltu baareissa ja julkisen liikenteen kulkuvälineissä.

– Kuvottavinta on, että tämän tyyppinen väkivalta on muuttunut aiempaa hyväksytymmäksi. Mikäli kehityksen annetaan jatkua entisellään, jossain kohtaa ruohonjuuritason väkivaltainen liikehdintä ei ole enää kenenkään hallinnassa, Medzibrodsky pohtii.

EU-parlamentti ja Euroopan komissio tuomitsivat huhtikuun lopussa Lex CEU:ksi ristityn lain syrjivänä ja eurooppalaisten perusarvojen vastaisena. Yliopistoväen suurin toivo onkin komission vaatimus selvittää, ovatko uudet säädökset EU-lainsäädännön mukaisia. Unkarin hallituksella on toukokuun 27. päivään saakka aikaa vastata selvityspyyntöön.