Lehtikuva/Iroz Gaizka

Emmanuel Macronin kanssa liittoutunut keskustajohtaja François Bayrou on tyytymätön parlamenttivaalien ehdokasasetteluun.

Emmanuel Macronin runsas vuosi sitten muodostama En Marche!-liike julkisti torstai-iltana suurimman osan ehdokkaistaan.

Median kaoottiseksi luonnehtimassa tiedotustilaisuudessa, joka alkoi puolitoista tuntia myöhässä, julkistettiin ehdokkaat 428 vaalipiiriin. Vaalipiirejä on kaikkiaan 577, ja jokaisesta valitaan yksi edustaja.

Liike sai tällä viikolla uuden nimen La République En Marche, jolla se lähtee parlamenttivaaleihin. Tiedotustilaisuuden vetäjät eivät kuitenkaan pystyneet sanomaan, mitä lyhennettä liikkeestä/puolueesta pitäisi käyttää.

Entinen pääministeri, sosialisti Manuel Valls ei kelvannut En Marche!:n listalle.

Macron asetti etukäteen kriteereiksi ehdokaslistalle, että puolet ehdokkaista on oltava naisia, puolet miehiä ja lisäksi puolet on tultava ”kansalaisyhteiskunnasta” eli heidän on tultava politiikan ulkopuolelta.

Ehdokkaita on poimittu tuhansien cv:nsä lähettäneen joukosta. Puolueen pääsihteeri Richard Ferrand kertoi tiedotustilaisuudessa, että neljän kuukauden aikana hakemuksia on tullut 19 000 ja lisäksi aivan viime päivinä vielä ”tuhansia” lisää.

ILMOITUS

Ehdokaskandidaateista haastateltavaksi kutsuttiin 1 700.

Bayrou hermostui

Kiistat ehdokaslistan muodostamisesta nousivat näkyville torstaina, kun keskustalaisen MoDem-puolueen johtaja François Bayrou moitti hyvin kirpein sanoin listaa ja sanoi, ettei sillä ole hänen hyväksyntäänsä.

Bayrou vei puolueensa Macronin kelkkaan jo helmikuussa. Sopimukseen kuului, että MoDem saisi osan ehdokaspaikoista, eikä En Marche! asettaisi näihin vaalipiireihin muuta ehdokasta.

Bayroun mukaan MoDemin olisi sopimuksen perusteella pitänyt saada ehdokkuus 120 vaalipiirissä. Torstain listoilla sen ehdokkaita oli kuitenkin vain 35.

Bayrou jopa varoitti L’Obsille antamassaan lausunnossa Macronia, että ”vaikka elämme postmodernismin ja totuuden jälkeistä aikaa, ei pitäisi lähteä postprofessionalismiin”.

Ferrand väitti tiedotustilaisuudessa, että kaikki ehdokkaat on päätetty yhdessä MoDemin kanssa ja jokaiseen vaalipiiriin on valittu paras ehdokas.

Bayrou kuitenkin sanoi pyytävänsä perjantai-illaksi kokousta En Marche!:n puoluetoimiston kanssa, jotta ”terve järki palaisi ja kaikkiin vaalipiireihin voitaisiin asettaa yhteiset ehdokkaat”.

Parikymmentä sosialistia

Macron on tyytymätön myös siihen, että sosialistipuolueesta (PS) tulevat ovat hänen mukaansa ”yliedustettuina” listalla.

Sosialistien (vastaavat Suomessa sosiaalidemokraatteja) määrästä oli hieman epäselvyyttä. Ferrand ilmoitti aluksi heitä olevan 24, mutta joidenkin virheiden korjausten jälkeen luvuksi asettui 21. Tämä on itse asiassa vähemmän kuin mitä ennakkoarvioissa ounasteltiin.

”Tämä on sosialistipuolueen kierrätysoperaatio. Suuri höyrypesula. En päästä tällaista tapahtumaan”, sanoi Bayrou.

Erityisongelma Valls

Kuumin peruna sosialisteista on entinen pääministeri Manuel Valls. Hän jätti hallituksen joulukuussa pyrkiäkseen sosialistien presidenttiehdokkaaksi, mutta hävisi jäsenäänestyksessä.

Valls ilmoitti jo ennen presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta, ettei hän äänestä oman puolueensa ehdokasta Benoît Hamonia, vaan Macronia.

Tiistaina Valls tarjoutui kansalliskokouksen vaaleihin En Marche!:n listoille. Aluksi Ferrand ilmoitti, että Vallsin pitäisi ensin erota sosialisteista.

Torstaina Ferrand sanoi, ettei Vallsia hyväksytty liikkeen ehdokkaaksi, koska tämä ”ei täytä kriteereitä”. Tarkemmin sanottuna Valls on ollut jo kolme kautta kansanedustajana, jota liikkeessä on pidetty rajana ”poliittisille” ehdokkaille.

Käytännössä kysymys on myös siitä, että Vallsia pidetään liian suorana yhteytenä epäsuosittuun väistyvään presidenttiin François Hollandeen.

Ferrand kuitenkin ilmoitti ”kompromissina”, ettei En Marche! aseta omaa ehdokasta Vallsin vaalipiiriin.

Tasavaltalaisille tilaa

Macronin liike jätti toistaiseksi osan ehdokaspaikoista täyttämättä keskustaoikeiston pääpuolueen Tasavaltalaisten kanssa henkilötasolla tehtävää yhteistyötä varten.

Puolueena Tasavaltalaiset ei liittoudu En Marche!:n kanssa, mutta Ferrandin mukaan ”tietty määrä Tasavaltalaisten ehdokkaista on ilmaissut haluavansa auttaa uutta tasavallan presidenttiä”.

Ferrand antoi ymmärtää, että yhteistyöhaluisten Tasavaltalaisten ei tarvitsisi tulla En Marche!:n listoille, eikä En Marche! asettaisi heidän vaalipiireihinsä omia ehdokkaita kilpailemaan paikasta.

Enemmistö vaikea saada

En Marche!:n odotetaan saavan pitkälle yli 200 edustajaa, mutta tuskin enemmistöön tarvittavaa 289 paikkaa.

Liikkeen etuna on, että osa ranskalaisista haluaa yleensä antaa uudelle presidentille mahdollisuuden ja äänestää siksi hänen puoluettaan.

Toinen etu on se, että Macronin liike on lähellä keskilinjaa. Tämä suosii sen ehdokkaita toisella kierroksella.

Vaalit on kuitenkin voitettava jokaisessa vaalipiirissä erikseen. En Marche! ei uutena puolueena välttämättä saa kovin tunnettua ja valovoimaista ehdokasta kaikkialle.

Torstaina julkistetuista ”kansalaisyhteiskunnan ehdokkaista” julkkiksia ovat muun muassa matemaatikko Cédric Villani, entinen härkätaistelija Marie Sara, korruptiojuttujen tutkintatuomari Eric Halphen, sosiologi Jean Viard sekä Syyriassa palvellut hävittäjälentäjä Marion Buchet.