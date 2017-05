Lehtikuva/Martti Kainulainen

Poliisihallitus selvittää, miten paikallinen poliisi on toiminut Kansan Uutisten kertomassa tapauksessa afgaanipariskunnan kiinniotossa. Kyse ei ole hallintokantelusta, kirjoittaa sisäministeri Paula Risikko vastauksessaan juttuun.

Kansan Uutisten avustajan Anna-Maija Alarton jutussa kirjoitettiin (8.5.), että olisin ”pessyt käteni afgaanipariskunnan säilöönotosta”, mutta olisin kuitenkin teettänyt sisäministeriössä poliisin toiminnasta hallintokantelun.

Suomessa lakia noudattavat viranomaiset eivät voi ottaa kantaa yksittäisiin turvapaikanhakijoiden, kuten jutussa esitetyn perheen, tapaukseen. Minäkään en voi. Väite siitä, että olisin väistellyt vastuutani ei pidä paikkaansa – moinen ei kuulu tapoihini.

Toimittaja kirjoittaa, että olisin ”teettänyt sisäministeriössä hallintokantelun kyseisestä kotietsinnästä”. Asia ei ole näin. Sain toimittajalta sähköpostiviestin, jossa arvosteltiin eri tavoin poliisin menettelyä afganistanilaistaustaisen turvapaikanhakijapariskunnan noutamisessa kuulusteluun.

Pyysin ministeriön poliisiosastoa tutustumaan tarkemmin siihen, mistä tapauksessa oli kysymys. Tällaisissa tapauksissa ministeriön poliisiosasto lähestyy Poliisihallitusta. Poliisihallitus päätti ottaa toimittajan esiin nostaman asian käsittelyyn, koska kirjoituksessa väitetään poliisin toimineen moitittavasti.

Käytännössä Poliisihallitus siis selvittää, mitä paikallinen poliisi on tehnyt ja miten se on toiminut. Se että olisin ”teettänyt sisäministeriössä poliisin toiminnasta hallintokantelun” on siis väärä tulkinta asiasta.

Peruste menettelyyn on siis ainoastaan toimittajan minulle lähettämä sähköpostiviesti, joka on päätetty käsitellä vastaavasti, kuin muutkin hallinnonalan viranomaisten toimintaa arvostelevat kirjoitukset.

Itse asia on paljon tärkeämpi: kuinka kohtelemme ihmisiä arvokkaasti myös hankalissa turvapaikkamenettelyissä. Jos Suomessa kohdataan tilanne, jossa harkitaan turvapaikanhakijalasten säilöönottamista, tulee lapsen etu aina ensimmäisenä. Lasten säilöönotto liittyy usein tilanteisiin, joissa lapsen vanhemmat eivät ole noudattaneet Suomen lakia tai viranomaisten heille lain nojalla antamia määräyksiä, ja lasten etu tulee arvioitavaksi vanhempien säilöönottoon liittyvänä asiana.

Lapsen etua harkittaessa pohditaan, onko lapsen parempi olla säilön ulkopuolella erossa vanhemmastaan vai säilössä yhdessä vanhempansa kanssa. Jos säilöönotto vihonviimeisenä toimenpiteenä pannaan täytäntöön, se hoidetaan niin inhimillisesti kuin mahdollista.

Paula Risikko

Sisäministeri