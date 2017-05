Lehtikuva/Lindsey Parnaby

Tällä palstalla erittäin usein kritisoitu Palloliitto osaa myös yllättää myönteisesti. Moiseksi uutiseksi voidaan katsoa juuri käynnistetty valtakunnallinen ”Kannusta mua” -kampanja, jonka tarkoituksena on rakentaa positiivista ilmapiiriä juniorijalkapalloon ympäri Suomen. Kampanja toteutuu nyt toista kertaa. Sen valtakunnallisena some-tunnisteena on #kannustamua.

Junnufutis on valitettavan usein tiukkapipoista ja jopa raakaa touhua, joka on omiaan lannistamaan kaikelle urheilulle tärkeän ilon ja onnistumisen tunteet. Niiden kasvattamiseen tähtäävään kampanjaan voi ilmoittaa oman juniorijoukkueen mukaan osoitteessa kannustamua.fi, ja sitä käydään 8.5.–11.6.

Toivottavasti kuluvana keväänä junioriurheilussa pinnalla ovatkin enemmän riemukkaat tuuletukset kuin joidenkin vanhempien verenhimoisiksi äityvät sättimiset kentän laidalta. Koulujen päätyttyä kun käynnistyvät futiskerhot, joissa moni lapsi saa ensikosketuksen lajin seuratoimintaan. Kannustaminen ja myönteinen palaute on erityisen keskeistä myös pienen ihmisen identiteetin suotuisalle kehitykselle, joten siksikin Palloliitolle on nostettava hattua asian suhteen.

Palloliiton kirkkaimmassa johdossa on edelleen vallalla vaikenemisen ja vaientamisen kulttuuri.

Mutta kuten todettua, on Palloliiton toimistolla paljon mätää. Varsin valitettavia ovat esimerkiksi viime viikolla Helsingin Sanomien uutisoimat tiedot siitä, että Palloliiton uudistustyöryhmän jäseniä oli kuluvana keväänä pyritty estämään kertomasta sen työn tilanteesta 20 000 euron uhkasakolla. On ymmärrettävää, että jos ryhmässä on yhdessä sovittu, että työn tulokset tuodaan julkisuuteen vasta, kun se on valmis, tulisi luottamuksesta pitää kiinni. Sen sijaan uhkasakko ja varsinkin sen hämmentävä suuruus ovat varsin käsittämättömiä asioita. Kaiken lisäksi sakon uhka lyötiin päälle kesken työryhmän toiminnan.

Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että Palloliiton toimintaa on uudistettava. Uudistustyöryhmän viime viikonlopun liittovaltuuston kokoukseen vietyyn esitykseen kuuluu muun muassa piiritoiminnan alasajo ja hallinnon laaja yksinkertaistaminen. Palloliiton alaisuudessa on nyt noin 80 toimielintä, jotka pitävät yhteensä satoja kokouksia vuosittain. Energia kuluu byrokratiaan kenttätoiminnan sijasta. Kaiken lisäksi yhteistä futisvisiota ei ole voitu aidosti muodostaa, koska yksi piiri on soutanut ja toinen huovannut näkemyksineen eri suuntiin. Tilanne halutaan muuttaa. Palloliiton resurssit kuuluisivat jatkossa viheriöille. Kannatettava pyrkimys, jonka työstämistä jatkaa nyt liittohallitus.

Kuitenkin uudistuksen valmistelu osoittaa sen, missä on vielä aidompi muutoksen tarve. Palloliiton kirkkaimmassa johdossa on edelleen vallalla vaikenemisen ja vaientamisen kulttuuri, jossa viedään asiat pohjoiskoreamaisiin sfääreihin saakka. Jos Palloliiton suunta halutaan todella vaihtaa, on toimintakulttuurin muutos vietävä sinällään positiivisista kampanjaviesteistä myös päätöksentekoon.

Vakiorivillä on tällä kertaa Valioliigan ja Bundesliigan huipentumia. Alavireisen kauden pelannut Arsenal onnistui voittamaan viime sunnuntaina Manchester Unitedin, mutta panokset ovat tässä vaiheessa kautta Tykkimiehiltä vähissä. Lontoolaiset toki taistelevat sarjassa ”Wenger Trophysta” eli pääsystä neljän parhaan joukkoon, mikä toisi mukanaan myös paikan Mestareiden Liigaan. Vastassa oleva Stoke on käytännössä varmistanut sarjapaikkansa, mutta tasureita paljon tahkonneena se saattaa tehdä suurseuralle kiusaa kotikentällään. Varmistetaan kakkonen ristillä.

Bundesliigasta nostetaan esiin kärkiottelu RB Leipzig – Bayern München. Baijerilaiset ovat jo viidennen peräkkäisen mestaruutensa varmistaneet, vaikka vastassa oleva ihmenousija Itä-Saksasta ehti kauden puolessa välissä keikkumaan sarjataulukon kärjessä. Bayern voitti viimeksi sarjajumbo Darmstadtin vain 1–0, kun Leipzig teki puolestaan Hertha Berlinistä hakkelusta lukemin 1–4. Molemmat seurat voivat pelata vapautuneesti, joten maaleja voi olla hyvinkin luvassa tässä ottelussa. Niiden tekijöitä tosin varsinkin Bayern metsästää jo tulevaksi kaudeksi, koska se on valmistellut lehtitietojen mukaan 65 miljoonan euron tarjousta juuri Arsenalin maaliruisku Alexis Sanchezista. Tämän sopimus Arsenaliin päättyy vuonna 2018, jolloin hänestä ei valuuttaa irti saisi. Ykkönen siis varmistetaan kakkosella.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy 13.5. klo 16.28. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, X(1), X, 2(X), 2(1), 1(X), 2, 1, 1, 2, X, 2(1), 1(2).