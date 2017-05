IPA/Diana Cariboni

”Varastaa mutta panee toimeksi” Samalla kun Brasilian valtion tuki pienille kunnille kasvoi kymmenen prosenttia, vakavaksi luettava korruptio niissä lisääntyi 16 prosenttia, brasilialaisen taloustieteilijän Fernanda Brollon johtama tutkimus paljastaa. Hän toimii professorina Warwickin yliopistossa Britanniassa. Aikavälillä 2001–2008 tehty tutkimus kattoi 1 202 alle 6 000 asukkaan kuntaa Brasiliassa. Se osoitti, että korruptiosta hyötyneet pormestarit tulivat useammin uudelleenvalituiksi kuin muut. Tilanne vastaa vanhaa kuvausta São Paulon pormestarina useaan otteeseen vuosina 1938–1966 toimineesta suositusta Adhemar de Barrosista. ”Varastaa mutta panee toimeksi”, hänestä sanottiin. (IPS)

Lahjontaa on ollut ennenkin, mutta sen tutkinta on uutta.

Brasiliassa 2000-luvulla aloitetut lukuisat megaluokan rakennushankkeet ovat luoneet otollisen pohjan korruptiolle, joka sekin näyttää saavuttaneen megalomaaniset mittasuhteet.

– Varmuudella ei voi sanoa, onko yli 200 miljoonan asukkaan Brasiliassa ollut viime vuosina korruptiota enemmän kuin ennen, koska lahjonnasta ei ole tilastoja varhaisemmilta ajoilta, Transparencia Brasil -järjestön toiminnanjohtaja Manoel Galdino muistuttaa.

Paljastuneiden summien valossa korruption lisääntyminen näyttää kuitenkin selvältä. Pelkästään Brasilian suurin rakennusfirma Odebrecht on myöntänyt maksaneensa vuosina 2006–2014 poliitikoille lahjuksia yli kolme miljardia euroa.

Autopesuksi kutsutussa korruptiotutkinnassa on paljastunut, että yli 30 muutakin yritystä kanavoi rahaa valtioenemmistöiselle Petrobras-yhtiölle, joka käytti miljoonia päättäjien ja virkamiesten voiteluun vauhdittaakseen julkisia rakennushankkeita.

Valtavaa rakentamista

Voitelurahan virrat vuolastuivat 2000-luvun puolivälissä, jolloin käynnistettiin valtavia energia- ja kuljetusalan rakennushankkeita. Yksi sysäys oli suurten öljyesiintymien löytyminen merenpohjasta Brasilian rannikon edustalta. Tarvittiin uusia öljynjalostamoja sekä telakoita rakentamaan tarvittavaa porauskalustoa.

Madeirajoella aloitettiin kahden suuren vesivoimalan rakentaminen, ja valtava Belo Monten patohanke käynnistyi 2011 Xingujoella.

Kolme yli 1 500 kilometrin rautatietä, lukuisat uudet valtatiet sekä rannikon ja jokivarsien satamahankkeet täydensivät rakennusbuumia.

– Megahankkeet tarjoavat mahdollisuuksia suuren luokan korruptioon. Brasiliassa on aina ollut paljon lahjontaa, mutta nyt se on tullut näkyväksi viranomaisten ja median toiminnan ansiosta, Instituto No Acepto Corrupción -laitoksen johtaja Roberto Livanu sanoo.

Epäonni vaanii

Megahankkeiden monimutkaisuus tekee niistä myös taipuvaisia epäonnistumaan. 65 prosenttia menee pieleen ainakin yhdellä neljästä tärkeästä alueesta, jotka ovat kustannukset, kesto, tavoite ja laatu, yhdysvaltalainen Edward Merrow arvioi kirjassaan Industrial Megaprojects. Hän johtaa Independent Project Analysis -laitosta.

Brasilian megahankkeiden huippu osui vasemmistolaisen presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan valtakaudelle (2003–2011). Silloin aloitettiin kymmenittäin yli miljardin euron projekteja, joiden kustannukset paisuivat joskus jopa kymmeneen miljardiin. Hankkeiden mutkikkuus ja pitkät alihankintaketjut avasivat hanat lahjusvirroille.

Saman aikaan kuitenkin tehostui myös julkinen valvonta, mikä mahdollisti Autopesu-tutkimuksen, Transparencian Galdino sanoo.

Myös kansalaisliikehdintä vauhditti tutkimuksia. Kesän 2013 mielenosoitusten jälkeen säädettiin laki, joka avasi korruptiosta syytetyille mahdollisuuden lieventää tuomiotaan tekemällä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Sopimuksen on tehnyt ainakin 155 henkilöä, joiden antamat tiedot ovat edistäneet tutkintaa merkittävästi.

Autopesussa tutkittiin aluksi öljybisnestä, mutta juttu on laajentunut muun muassa vesi- ja ydinvoimahankkeisiin, rautateille ja vuoden 2014 jalkapallokisojen valmisteluihin.

