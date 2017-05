Lehtikuva/Linda Manner

Hyviä uutisia pitkäaikaistyöttömyydestä.

Työttömien työnhakijoiden määrä vähenee hyvää vauhtia työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoissa. Kehitys on nopeampaa kuin vielä puoli vuotta sitten osattiin ennustaa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan laskevan tänä vuonna voimakkaasti.

– Pitkään odotetut positiiviset odotukset ovat toteutumassa ja jo toteutuneetkin, kommentoi työministeri Jari Lindström (ps.) TEM:n tiistaina julkistettua lyhyen aikavälin työmarkkinaennustetta.

Hyvä kehitys on lisännyt hallituksen toiveita työllisyystavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus on asettanut tavoitteekseen 72 prosentin työllisyysasteen saavuttamisen hallituskauden loppuun mennessä.

– Tavoite on kova, mutta hallitus tekee töitä sen saavuttamiseksi, jos ei muuten niin ainakin pidemmällä aikavälillä. Joka tapauksessa suunta on nyt oikea.

Työministeri myöntää, etteivät työllisyys ja työttömyysluvut ole hyviä oikeasta suunnasta huolimatta. Tekemistä Lindström arvioi riittävän seuraavallekin hallitukselle.

Työllisyysaste lähelle 70 prosenttia



TEM:n ennusteessa työllisyysaste nousee tänä vuonna 69,4 prosenttiin, mikä merkitsee 0,7 prosenttiyksikön lisäystä viime vuoteen. Ensi vuonna päästäisiin 70 prosentin haamurajan tuntumaan, 69,9 prosenttiin.

TEM:n neuvottelevan virkamiehen Johanna Alatalon mukaan työllisyysasteen nousu johtuu työvoiman kysynnän lisääntymisestä ja työikäisten määrän supistumisesta. Työmarkkinoille tulee vähemmän väkeä kuin sieltä poistuu eläkkeelle.

Työttömyysasteen TEM ennustaa laskevan tänä vuonna 8,4 prosenttiin ja ensi vuonna 8 prosenttiin. Työttömien työnhakijoiden määräksi ennustetaan tänä vuonna noin 314 000.

TEM on korjannut työttömyysennustettaan puolen vuoden takaisesta kautta linjan. Työttömyyden arvioidaan vähenevän tänä vuonna 35 000 hengellä, kun aikaisempi ennuste oli 13 000.

Pitkäaikaistyöttömyyden arvioidaan vähenevän 23 000:lla, kun aikaisempi ennuste lupasi vain 10 000 hengen vähennystä pitkäaikaistyöttömyyteen.

Nuorisotyöttömyyden arvioidaan laskevan 6 000:lla, kun aikaisempi ennuste oli 3 000.

Virta pitkäaikaistyöttömyyteen vaimentunut



Pitkäaikaistyöttömien määräksi tänä vuonna ennustetaan noin 100 000 henkilöä. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyysennuste tälle vuodelle on 40 000.

Tärkeimmäksi syyksi pitkäaikaistyöttömyyden laskuun erityisasiantuntija Erno Mähönen näkee, että virta työttömyydestä pitkäaikaistyöttömyyteen on vaimentunut.

Lisäksi runsaasti pitkäaikaistyöttömiä on jäänyt eläkkeelle. Yksi syy Mähösen mukaan on myös tilastointi. Vuoden alussa käyttöön otetut työttömien määräaikaishaastattelut ovat paljastaneet, että pitkäaikaistyöttömiksi on tilastoitu henkilöitä, jotka eivät sellaisia ole.

– Yli vuoden työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä näyttää jäävän 30 prosenttiin, kun aikaisemmin heidän osuudekseen arvioitiin 50 prosenttia, Mähönen totesi.