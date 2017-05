Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työttömiä ryhdytään seuraamaan kolmen kuukauden välein. Aktiivimallin leikkauksen lisäksi työtön voi menettää työttömyysturvansa 60 päiväksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle työttömyysturvalain niin sanotun aktiivimallin, joka lisää omavastuupäiviä niille työttömille, jotka eivät ole riittävän ”aktiivisia”.

Porkkanaa ehdotetussa mallissa on työttömyyden alun omavastuupäivien määrän vähentäminen seitsemästä viiteen.

Pääosassa on kuitenkin kepittäminen. Omavastuu- eli karenssipäivien osuutta lisättäisiin niille työttömille, jotka eivät ole olleet riittävästi työssä tai osallistuneet työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin.

Aktiivisuutta tarkasteltaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa eli noin kolmen kuukauden yhtäjaksoisen työttömyyden ajalta. Työttömyysetuus säilyy, jos henkilö työllistyy yhteensä 18 tuntia neljän perättäisen kalenteriviikon jaksossa.

Aktiivisuutta voisi osoittaa myös yritystoiminnassa työskentelemällä tai osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun. Näitä palveluita olisivat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu.

Niiltä, jotka eivät ole riittävän aktiivisia työttömyysetuus heikkenisi 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi. Se vastaa yhtä omavastuupäivää kuukaudessa. Vähennys tehtäisiin sekä ansiopäivärahasta, työmarkkinatuesta että peruspäivärahasta.

Vähennys ei kertaudu. Mahdollinen uusi 4,65 prosentin leikkaus tehdään jälleen täydestä etuudesta.

Ehdotuksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä työnhakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyysjakson ajan.

Ministeriö myöntää, ettei aktiivimalli ole alueellisesti tasa-arvoinen. Työllistyminen on helpointa niillä paikkakunnilla, joissa on tarjolla lyhytkestoisia työnhakijalle soveltuvia työpaikkoja ja siinä on suuria seutukohtaisia eroja. Myös TE-toimistojen mahdollisuudet tarjota palkkatuettua työtä tai työllistämistä edistäviä palveluja vaihtelevat eri puolilla maata.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Työnhakupakko myös lausunnoilla



Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi viime viikolla lausuntoja ”työnhakupakosta”.

Esityksessä tarkennetaan sitä, mitä pidetään aktiivisena työnhakuna. Työttömyysetuuden saaminen edellyttäisi jatkossa, että työtön hakee keskimäärin yhtä työpaikkaa viikossa. Aktiivista työnhakua seurattaisiin 12 viikon tarkastelujaksolla. Sen laiminlyönnistä seuraa 60 päivän karenssi.