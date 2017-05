Jussi Joentausta

Ekokampaajat: Hiusten kasvivärjäys on kestävää kehitystä

Ekokampaajat pitävät kasvivärejä kestävän kehityksen vaatimukset täyttävänä ja perinteisiä kestovärejä hellävaraisempina hiuksille. Kasvivärejä pidetään myös terveellisempiä käyttäjilleen, mutta tutkittua tietoa asiasta on yhäkin niukasti.

– Henna on kohtuullisen hyvin siedetty raaka-aine, sanoo ekokampaaja Minna Mäkeläinen helsinkiläisestä Hiusduetto -kampaamosta. Hän puolustaa kasvivärejä hiusta hoitavana, vahvistavana ja suojaavana vaihtoehtona. Mäkeläisen haastattelu julkaistaan 12.5. ilmestyvässä Kansan Uutiset -paperilehdessä.

Ekokampaajien kouluttaja Mona Mether sanoo, että toki myös kasviväreille voi allergisoitua, mutta perinteisissä kestoväreissä käytettyjä voimakkaita kemikaaleja kasviväreissä ei ole.

– Meidän kovin argumentti on kestävä kehitys. Eli se mitä kampaamojen kautta menee vesistöön, on luonnon tavaraa. Kasviväreistä ei tulee hormonihäiritsijöitä, Mether sanoo.

Kestovärit allergisoivat

Kestovärien terveysriskeistä tiedetään jo paljon. Ne sisältävät noin 20-30 eri kemikaalia, joista osa on äärimmäisen herkistäviä ja allergisoivia. Yksi pahimmista on parafenyleenidamiini PPD. Suurin osa kestoväreistä sisältää PPD:tä. Se imeytyy ihon läpi verenkiertoon ja voi aiheuttaa ihoärsytystä ja allergiaa. Jos hiusväreille kerran allergisoituu, niitä ei enää pysty käyttämään. Herkistymisen ja allergisoitumisen riski on sitä suurempi, mitä nuorempana aloittaa hiusten värjäyksen.

Kampaajat ovat Työterveyslaitoksen ammattitautitilastoissa yksi niistä ammateista, joissa on lukumääräisesti eniten vahvistettuja ammatti-ihotauteja. Vuoden 2014 tilastossa kampaajat sijoittuvat kuudenneksi suurimmaksi ryhmäksi 15 vahvistetulla ammatti-ihotaudilla. Pieneltä kuulostava luku on kampaajien määrään suhteutettuna merkittävä.

Mutta ovatko kasvivärit sitten aivan turvallisia?



Kampaajien tavallisimmat ihottumat ovat ärsytyskosketusihottuma ja allerginen kosketusihottuma. Jälkimmäistä ei voi kasviväreistä saada, koska ne eivät sisällä PPD-johdannaisia. Mutta täysin harmittomia kasviväritkään eivät ole.

Suomen Koulutettujen Ekokampaajien puheenjohtaja Feeja Haarmann sanoo, että he ovat yhdistyksen puolesta yrittäneet välttää kasvivärien terveysväittämää, koska henna-allergioita on tilastoitu Suomessa. Hennasta aiheutuva allergia on välitön.

Tilastoa henna-allergioiden määrästä ei Haarmannin mukaan ole olemassa. Mutta hän arvelee, että henna-allergioiden määrä voi jatkossa kasvaa, koska aiemmin hennaa ei ole käytetty niin systemaattisesti kuin nyt, kun ihmiset värjäävät hiuksiaan neljän viikon välein.

– Vaikka henna on vuosituhansia vanha värjäysmenetelmä, sitä on aiemmin käytetty enemmän juhlatilaisuuksia ja vastaavissa.

Yhdistyksessä onkin Haarmannin mukaan painotettu jäsenille, että kasvivärien markkinoinnissa ei pidä nojautua allergianäkökulmaan.

– Toisaalta on niin, että moni kestovärien PPD:lle herkistynyt voi käyttää kasvivärejä ilman oireita, Haarmann sanoo.

Biologisesti hajoava kasviväri

Ekokampaajien mainostama kestävän kehityksen väittämä perustuu Haarmannin mukaan lähinnä siihen, että kasvivärit ovat kuivattua ja jauhettua kasvin lehteä, joka on biologisesti hajoavaa ja poistuu vesistöistä itsestään ajan myötä.

– Ne eivät siis rasita vedenpuhdistamoita. Kasvivärin ainesosia löytyy luonnosta sellaisenaan eikä niihin lisätä mitään muuta, Haarmann sanoo.

Synteettiset kestohiusvärit huuhtoutuvat viemäreihin kampaamoista ja kodeista. Sitä, mitä kestoväreistä jaa vedenpuhdistamon ”haaviin”, ei tiettävästi ole tutkittu.

– Ja kampaamoillahan ei ole minkäänlaisia ympäristökriteerejä tai säädöksiä. Niiden ei tarvitse kierrättää eikä niiden tarvitse kertoa, mitä he viemäriin tunkevat. Asiaa ei valvota eikä tutkita. Ekokampaamosta sen sijaan tulee vain savea, levää, turvetta eli kaikkea mitä vesistössä esiintyy muutenkin, Haarmann muistuttaa.

Kosmetiikka kokonaisuudessa aiheuttaa melkoisen uhan ihmiselle ja luonnolle. Meikkien, deodoranttien kestovärien, muovien, vaatteiden jne. sisältämät kemikaalit synnyttävät kemikaalicocktailin, joka häiritsee hormonien toimintaa. Kemikaalicocktailin vaikutus on jo näkyvissä esimerkiksi kaloissa.

Euroopan komissio on useaan otteeseen valtuuttanut Kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean (SCCS) arvioimaan ja antamaan mielipiteen hiusvärivalmisteissa käytettävien hiusvärien turvallisuudesta. SCCS:n tekemien arvioiden pohjalta on vuosien varrella kielletty lukuisia hiusvärejä ja monien hiusvärien käytölle on asetettu rajoituksia.

Hennasta SCCS on todennut, että siitä saatu tieto on riittävä osoittamaan, että se on turvallista hiusten värjäystarkoitukseen.