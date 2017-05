Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kokonaiskulutus kääntyi laskuun vuonna 2008. Suomalaiset juovat silti paljon eurooppalaisessa vertailussa.

Alkoholin kokonaiskulutus on Suomessa vähentynyt vuodesta 2008. Nyt myös humalaan juominen vähentynyt, kertoo vuoden 2016 Juomatapatutkimus. Kahdeksan vuoden välein tehtäviä juomatapatutkimuksia on vuodesta 1968, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun niissä havaitaan humalajuomisen väheneminen.

Vähintään kerran kuukaudessa ”toden teolla” humalaan juovien miesten osuus väheni vuosien 2008 ja 2016 välillä 27 prosentista 19 prosenttiin, naisten 9 prosentista 6 prosenttiin.

2000-luvulla on vähentynyt erityisesti alle 30-vuotiaitten miesten ja alle 50-vuotiaiden naisten humalajuominen. Ainoastaan 50–69-vuotiaiden naisten humalajuominen ei ole vähentynyt.

Yleisimmin alkoholia juodaan omassa tai jonkun toisen kodissa.

Tutkimuksen mukaan edelleen pitää paikkansa se tunnettu tosiasia, että 10 prosenttia väestöstä juo noin puolet Suomessa kulutetusta alkoholista.

Kulutus kasvoi vuoteen 2008



Alkoholin kokonaiskulutus kasvoi Suomessa miltei jatkuvasti kieltolain kumoamisesta eli vuodesta 1932 lähtien. Poikkeuksia ovat olleet 1990-luvun alun lama, jolloin kulutus väheni 11 prosenttia, ja vuoden 2008 jälkeinen aika, jolloin kokonaiskulutus on laskenut 14 prosenttia.

Vaikka humalaan juominen on nyt hieman vähentynyt, juovat suomalaiset edelleen eurooppalaisittain suuria alkoholimääriä kerralla. Kaikkein suurimpia maksimimääriä juovat 20–29-vuotiaat. Vuonna 2016 tämän ikäisistä miehistä 26 prosenttia ilmoitti ainakin kerran vuoden aikana juoneensa vähintään 18 annosta alkoholia yhden päivän aikana, ja saman ikäisistä naisista 18 prosenttia oli juonut vähintään 13 annosta alkoholia kerralla.

Väkevämpiä kauppoihin



Hallitus tuo pian eduskuntaan alkoholilain uudistuksen, joka tuo väkevämmät juomat ruokakauppoihin. Viime viikolla julkaistun mielipidekyselyn mukaan puolet suomalaisista on tyytyväisiä nykyiseen alkoholipolitiikkaan ja kymmenesosa haluaisi tiukentaa sitä entisestään. Väljempää alkoholipolitiikkaa kannattaa noin kolmannes väestöstä ja heihin lukeutui erityisesti alkoholia paljon kuluttavia, usein humaltuvia miehiä.

Esimerkiksi hallituksen esitystä korkeintaan 5,5 tilavuusprosenttisten alkoholijuomien myynnin aloittamisesta päivittäistavarakaupoissa kannatti yli 60 prosenttia alkoholin suurkuluttajista ja usein humaltuvista. Sen sijaan alkoholin kohtuukäyttäjistä, jotka eivät juo koskaan humalaan 27 prosenttia ja raittiista vain 14 prosenttia kannatti tätä muutosta.