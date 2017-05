Lehtikuva/Carsten Rehder

Saksan tämänvuotiset osavaltiovaalit antavat osviittaa syksyn liittopäivävaaleihin. Voittoa tavoitteleville sosiaalidemokraateille Schleswig-Holsteinin menettäminen kristillisdemokraateille on paha takaisku.

Euroopan parlamentin puhemiehenä toimineen Martin Schulzin valitseminen alkuvuodesta SPD:n (sosiaalidemokraattien) kansleriehdokkaaksi toi eloa puolueeseen ja sai gallupluvut nousuun. Kun liittokansleri Angela Merkel (CDU) on jo pitempään ollut omien ja vieraiden ryöpytyksen kohteena, ja kristillisdemokraattien kannatus on laskenut, toive vallanvaihdoksesta syksyn vaaleissa näytti mahdolliselta.

Karvas tappio sunnuntaisissa Schleswig-Holsteinin osavaltiovaaleissa hillitsee demarien toiveita, varsinkin kun se oli jo toinen epäonnistuminen. Saarlandin maapäivävaaleissa viisi viikkoa sitten SPD hävisi ja CDU voitti, vaikka demarien kannatus oli juuri silloin huipussaan liittovaltion tasolla.

Demareilla ei ole enää varaa hävitä väkimäärältään suurimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin maapäivävaaleja ensi sunnuntaina. Osavaltion pääministerin Hannelore Kraftin johtamat sosiaalidemokraatit ovat mielipidetiedusteluissa kristillisdemokraattien edellä, mutta ero on tasoittunut viime päivinä.

Demareilla ei ole enää varaa hävitä väkimäärältään suurimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin vaaleja ensi sunnuntaina.

Ylenkatse kostautui

Schleswig-Holsteinin sosiaalidemokraattisen pääministerin Torsten Albigin kontolle lankeaa huomattava vastuu vaalitappiosta. Hän osoitti ylenkatsetta päävastustajaansa, CDU:n Daniel Güntheriä kohtaan eikä itse osallistunut kärkiehdokkaiden väittelyyn, vaan lähetti paikalle osavaltiopuolueen vetäjän.

ILMOITUS

Albig onnistui ylenkatseellaan loukkaamaan naisia esiintyessään vaalien alla tv-haastattelussa yhdessä uuden naisystävänsä kanssa. Hän valitteli, kuinka hänen ei ollut mahdollista entisen puolisonsa, kotirouvan ja äidin, kanssa vaihtaa silmien tasalla ajatuksia. Haastattelu oli pääpuheenaiheita vaalikojuilla.

Vaaliohjelmassaan Albig painotti jatkuvuutta vakuuttuneena tulossa olevasta vaalivoitosta, kun taas Güntherin linjana oli muutos.

Viisi vuotta sitten SPD ja CDU olivat tasoissa, mutta demarit onnistuivat kokoamaan hallituksen yhdessä vihreiden ja tanskalaisvähemmistön puolueen kanssa.

Nyt ero on liki viisi prosenttiyksikköä. CDU sai 32,0 prosenttia äänistä (+1,2) ja 25 edustajaa (+3).

SPD menetti CDU:lle 28 000 kannattajaa ja jonkin verran myös liberaaleille (FDP): keski-ikäisiä ja eläkeläisiä, enemmän naisia kuin miehiä. Tulos oli 27,2 prosenttia (–3,2) ja 21 paikkaa (–1).

Kumpikin puolue onnistui aktivoimaan aikaisemmin nukkuneita: CDU 58 000 ja SPD 30 000.

Vihreät ja liberaalit vahvoilla

Saksan vihreät ovat jo kuukausia olleet alamaissa, ja vihreiden johdossa nähdään painajaisia putoamisesta liittopäiviltä syksyn vaaleissa.

Schleswig-Holsteinissa vihreät ovat Baden-Württembergin osavaltion ohella pitäneet asemansa. Puolue on edelleen kolmanneksi suurin 12,9 prosentilla äänistä ja 10 edustajalla. Vihreiden vetäjä, osavaltion ympäristöministeri Robert Habeck, on vihreiden suuri toivo. Hän kuitenkin hävisi niukasti äänestyksen puolueen kärkiehdokkuudesta liittopäivävaaleissa.

Liberaalilla FDP:llä on pitkään ollut varsin tukeva ote Schleswig-Holsteinissa. Nyt se lisäsi paikkalukuaan kolmella, yhteensä yhdeksään.

Vasemmistopuolue Die Linke nousi maapäiville vuonna 2009, mutta putosi seuraavissa vaaleissa, eikä nytkään päässyt sisään, vaikka äänimäärä nousi kolmanneksella. Tulos oli 3,5 prosenttia.

Äärioikeiston AfD – Vaihtoehto Saksalle – ylitti äänikynnyksen ja sai viisi paikkaa, mikä on sille pettymys. Puolue on liittovaltiotason gallupeissa pudonnut alle kymmenen prosentin, mutta on menossa liittopäiville.

Piraattien taru alkaa Saksassa olla ohi. Edellisvaalien 8,2 prosentista jäi vain rippeet, ja puolue lensi ulos maapäiviltä.