Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Hallituksen maisterit ja insinöörit toimivat oman kokemusmaailmansa pohjalta. Heiltä puuttuu tuntuma tavalliseen työväestöön.”

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas syyttää hallitusta armeijassa jo kielletystä simputuksesta sen kurittaessa työttömiä. Hallitus lähetti viime viikolla lausuntokierrokselle esityksen työnhakupakosta 60 päivän karenssin uhalla.

Esitystä on kritisoitu muun muassa turhien työhakemusten tulvasta, mutta Suokas nostaa esiin uuden puolen: Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, joilla on synnynnäinen aivoista johtuva hahmotushäiriö. Lukeminen ja erityisesti kirjoittaminen voi olla tuskaa. Myös kehitysvammaisia on työmarkkinoilla.

Onko joidenkin kohtalona jäädä pysyvästi työttömyysturvan ulkopuolelle, jos heidän kirjalliset kykynsä eivät riitä hallituksen suunnittelemaan työnhakupelleilyyn, Suokas kysyy.

”Maistereille tai insinööreille ei tuota vaikeuksia etsiä työpaikkailmoituksia ja kynäillä hakemuksia. Vaikka satamäärin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että he olisivat sen aktiivisempia työnhakijoita tai kelvollisempia ihmisiä kuin muutkaan. Järjestelmä vain viritetään heitä varten.”

Suokkaan mukaan hallituksen maisterit ja insinöörit toimivat oman kokemusmaailmansa pohjalta.

”Heiltä puuttuu tuntuma tavalliseen työväestöön. Ymmärrys, että viisautta on muutakin lajia kuin kirjaviisaus. Vaikeus kirjoittaa ei ole sama asia kuin tyhmyys ja laiskuus. Tilanne ei paremmaksi muutu, vaikka perussuomalaisten uudeksi johtajaksi valitaan tohtori Eirasta tai maisteri Töölöstä. Politiikka rikkaita suosivan ja työntekijöitä rankaisevan hallituksen äänettömänä yhtiömiehenä jatkuu.”