Lehtikuva/Stringer

Kreikan entisen valtiovarainministerin mukaan vasemmisto ei voi ottaa kontolleen sitä, että rasisti ja fasisti pääsisi Ranskan presidentiksi.

Kreikan entinen valtiovarainministeri Gianis Varoufakis vetosi torstaina ranskalaisiin, jotta he äänestäisivät presidentinvaalien toisella kierroksella sunnuntaina Emmanuel Macronia.

Guardian-lehteen kirjoittamassaan mielipideartikkelissa Varoufakis perusteli kantaansa sillä, että Macron ”on kaikki, mitä enää on Ranskan ja Marine Le Penin fasismin välissä”.

Toisena perusteluna Varoufakis käyttää sitä, että Macron hänen mukaansa oli yksi harvoista, jotka keväällä 2015 ilmaisivat tukensa Kreikalle sen kamppaillessa EU:n komission, Kansainvälisen valuuttarahaston ja Euroopan keskuspankin ”troikan” painostusta vastaan.

Varoufakisin mukaan Macron oli yksi harvoja, jotka osoittivat ymmärtämystä Kreikalle.

Macronin tekstiviesti

Varoufakisin mukaan Ranskassa ja Saksassa hallituksessa olleet sosiaalidemokraatit ajoivat Kreikkaa kohtaan yhtä raakaa politiikkaa kuin liittokansleri Angela Merkelin ja valtiovarainministeri Wolfgang Schäublen konservatiivinen oikeisto.

Erityisesti hän mainitsee Ranskan presidentin François Hollanden, valtiovarainministeri Michel Sapinin sekä Saksan demarien silloisen johtajan Sigmar Gabrielin.

Varoufakisin mukaan tuolloin Ranskan demarihallituksen talousministerinä istunut Macron oli poikkeus. Hän kertoo Macronin lähettäneen tekstiviestin, jossa tämä ilmaisi halunsa ”lopettaa Kreikan tukahduttaminen” ja yrittävänsä vaikuttaa Hollandeen ja Gabrieliin ratkaisun löytämiseksi.

”En halua, että sukupolveni joutuu vastuuseen Kreikan ajamisesta ulos Euroopasta”, oli Macron Varoufakisin mukaan päättänyt viestinsä.

Velvollisuus torjua Le Pen

Varoufakis luettelee monia asioita, joista hän on täysin eri mieltä Macronin kanssa, mutta myös asioita, joista he ovat samaa mieltä.

Varoufakis toteaa, että vasemmistolla on paljon syitä olla vihainen ”liberaalille eliitille, jolle Macron nyt kelpaa”. Hän muistuttaa, että Macron ”ministerinä riisti työläisiltä vaivalla hankittuja oikeuksia”.

Silti Varoufakis on sitä mieltä, että ”monen vasemmistolaisen päätös pitää yhtä suurta etäisyyttä Macroniin ja Le Pen on anteeksiantamaton”. ”Välttämättömyys vastustaa rasismia on suurempi kuin tarve vastustaa uusliberalistista politiikkaa”, kirjoittaa Varoufakis.

”Kieltäydyn kuulumasta siihen vasemmistolaisten sukupolveen, jotka antoivat fasistin ja rasistin tulla Ranskan presidentiksi”, julistaa Varoufakis ja päättää kirjoituksensa sanomalla ”tietenkin jos Macron voittaa ja hänestä tulee pelkästään uusi Euroopan syvän eliitin palvelija, minä ja toverini vastustamme häntä aivan yhtä pontevasti kuin me nyt vastustamme – tai meidän pitäisi vastustaa – Le Peniä”.

Toisen viime hetken ulkomaisen tukijan Macron sai torstaina Yhdysvaltain entisestä presidentistä Barack Obamasta.