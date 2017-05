Lehtikuva/Vasily Maximov

Huhtikuun 20. päivänä Venäjän korkein oikeus kielsi Jehovan todistajat ”äärijärjestönä”. Yhteisön virallinen rekisteröinti mitätöitiin, ja sen kaikki omaisuus takavarikoitiin.

Venäjän ortodoksikirkko vastustaa Jehovan todistajia, ja oikeuden päätöstä on pidetty merkkinä ortodoksikirkon vaikutusvallan kasvusta. Ortodoksikirkko kiistää vaikuttaneensa oikeudenkäyntiin, mutta kiellon puolesta on voimakkaasti puhunut Pyhän Tihonin ortodoksisen yliopiston professori Aleksandr Dvorkin, jolla on läheiset kytkökset kirkkoon.

Juridisesti päätös perustuu Venäjän ekstremismin vastaiseen lakiin, jossa kielletään muun muassa ”kaikenlaisen ainutlaatuisuuden, ylemmyyden tai toisarvoisuuden propagointi yhteiskunnalliseen, rodulliseen, kansalliseen, uskonnolliseen tai kielelliseen ryhmään kuulumisen perusteella”.

Periaatteessa on selvää, miksi tämä pykälä sopii Jehovan todistajiin: ei ole salaisuus, että ryhmän doktriinin mukaan vain sen jäsenet voivat pelastua kadotukselta. Mutta samoin perustein pykälää voisi soveltaa suunnilleen kaikkiin kristinuskon ja islamin haaroihin.

Neuvostoliiton ensimmäiset Jehovan todistajat asuivat toisessa maailmansodassa valloitetuilla alueilla. Vuonna 1951 Stalin karkotti kaikki kiinni saadut Jehovan todistajat Siperiaan. Irkutskin alue osoittautui otolliseksi maaperäksi, ja Jehovan todistajien määrä moninkertaistui.

Jehovan todistajat eivät päässeet osalliseksi Hruštševin suojasäästä, ja karkotus purettiin vasta vuonna 1965. Tämänkin jälkeen Jehovan todistajia vangittiin ajoittain, mutta liike onnistui kasvamaan ja leviämään koko Neuvostoliiton alueelle.

Nykyään virallisia jäseniä on Venäjällä noin 170 000, yhteisön tapahtumiin osallistuu ehkä kaksi kertaa enemmän ihmisiä.

Venäjän Jehovan todistajien sitkeys ja pitkä historia ovat varmaankin pääsyyt ortodoksikirkon vihamielisyyteen. Länsimaat ovat kiellosta jo älähtäneet, mutta ankaraa painostusta on tuskin odotettavissa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei käsittele kieltoa tällä vuosikymmenellä, mikäli tapaus ei pääse ohituskaistalle.

Kaikesta huolimatta kielto ja tulevat oikeusjutut ”ääritoiminnasta” eivät varmasti saa Jehovan todistajia lopettamaan tai edes heidän määräänsä laskuun, siinä ei onnistunut edes Stalin.

Kirjoittaja on matematiikan maisteri Venäjän kansojenvälisen ystävyyden yliopistosta.