Hallituksen fokus on nyt pahasti pielessä, arvostelee SAK:n puheenjohtaja.

STTK:n mielestä työttömyysturvan velvoitteiden ja seuraamusten kokonaisuudesta on muodostumassa hyvin pirstaleinen ja byrokraattinen järjestelmä.

– Palvelujen ensisijainen tavoite pitäisi olla työllistyminen, ei byrokratian lisääminen ja sanktiot, lakimies Samppa Koskela sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti perjantaina lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa ja seuraamusjärjestelmää koskevista uudistuksista. Keskeinen ehdotus on, että työnhakijalle osoitettujen työtarjousten lisäksi hänen olisi karenssin uhalla haettava työpaikkoja omatoimisesti ja raportoitava työnhaustaan viikoittain.

Samalla myös työllistymissuunnitelmista luovuttaisiin.

– Työnhakijoiden yleinen velvollisuus on hakea aktiivisesti työtä ja siihen kannustaminen on hyvä tavoite. Esitetyt muutokset tarkoittaisivat kuitenkin sitä, että työttömyysturvan karenssijärjestelmän painopiste siirtyisi työnhakijoiden seurantaan. Seurauksena olisi työttömien työnhaun valvonnan tarpeeton ylikorostuminen ja sanktioiden eriytyminen työnhaun tukemisesta, Koskela toteaa.

”Lisää resursseja palveluihin”



STTK:n mielestä työvoimahallinnon lisäresursseja pitäisi kohdistaa ennen kaikkea työttömien työnhaun tukitoimiin ja palveluihin. Työnhakijoille asetettujen velvoitteiden pitäisi olla tarkoituksenmukaisia myös työnvälityksen toimivuuden näkökulmasta.

– Ehdotettujen muutosten ohella työttömyysturvaan on valmisteilla myös erillinen aktiivimalli. Näiden muutosten selkeä yhteensovittaminen olisi tärkeää, jotta työttömyysturvajärjestelmää ei monimutkaistettaisi tarpeettomasti. Lisäksi on varmistettava, että työttömyysturvaan ei muodosteta päällekkäisiä sanktioita, Koskela muistuttaa.

SAK: Fokus pahasti pielessä



Myös SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvostelee hallitusta kaiken kattavasta näköalattomuudesta työttömyyden hoidossa.

– Hallituksen fokus on nyt pahasti pielessä, näillä keinoilla ei luoda Suomeen uusia työpaikkoja. Korkeissa työttömyysluvuissa on kuitenkin kyse ennen kaikkea siitä, että työnhakijoita on enemmän kuin avoimia työpaikkoja. Ehdotukset ohjaavat työttömyyden hoitoa väärään suuntaan, lisäävät byrokratiaa eivätkä korjaa kohtaanto-ongelmaa.

Eloranta muistuttaa hallituksen jo toteuttaneen leikkauksia ja asettaneen työttömille uusia sanktioita.

– Tuoreimmat ehdotukset ovat jälleen uusia sanktioita vanhojen päälle. SAK:n tavoitteena on ollut ja tulee olemaan työttömyysturvan yksinkertaistaminen, ei monimutkaistaminen.

SAK:n hallitus keskustelee lakiesitysluonnoksesta ensi maanantaina.