Lehtikuva/Aku Häyrynen

Kesäkuussa julkaistava sosiaalibarometri osoittaa, että ongelma on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute, ei asumistuki.

Myös Suomen sosiaali ja terveys ry (Soste) arvostelee hallituksen aikeita leikata asumistukea. Hallitus pyrkii purkamaan työnteon kannustinloukkuja ja hillitsemään vuokrien nousua, mutta Sosten erityisasiantuntija Anna Järvisen mukaan uudistus lisää kannustinloukkuja eikä hillitse vuokrien nousua.

Hallitus päätti puoliväliriihessä, että asumistukeen asetetaan kuntakohtainen neliövuokrakatto ja asumistuen indeksi muutetaan vuokraindeksistä elinkustannusindeksiksi. Torstaina eduskunnan kyselytunnilla paljastui, etteivät ministerit tiedä, miten asumistuki toimii.

Muuttoliike ja kohtuuhintaisten puute



Anna Järvinen kirjoittaa Sosten blogissa, että on epärealistista odottaa asumistuen tason laskun heijastuvan automaattisesti vuokratasoon tilanteessa, jossa Suomessa on käynnissä voimakas maan sisäinen muuttoliike ja kohtuuhintaisista asunnoista on pulaa erityisesti kasvukeskuksissa.

Järvinen kirjoittaa ennakkotietona 12.6. julkaistavasta Sosiaalibarometrista, jossa selvitettiin vastaajien arviota kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävyydestä heidän alueellaan. Lähes puolet vastaajista pitää niiden määrää riittämättömänä. Alueelliset erot ovat suuria: Helsinki-Uusimaan vastaajista 86 prosenttia arvioi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrän alueellaan riittämättömäksi, kun vastaava osuus on Länsi-Suomessa vain 29 prosenttia.

Muut leikkaukset sosiaaliturvasta 64 miljoonaa



Kelan johtava tutkija Pertti Honkanen totesi maaliskuussa vuokrien nousseen, vaikka asumisen tuet ovat pysyneet ennallaan ja asumistuen indeksi on ollut jäädytettynä ja sitä on osin leikattu.

Sosten Anna Järvisen mukaan suunnitellut leikkaukset asumistukeen tarkoittavat käytännössä sitä, että asukas joutuu maksamaan itse entistä suuremman osan vuokrastaan.

”Vuokrat tuskin alenevat, mutta toimeentulotuen menot tulevat kasvamaan, kun ihmiset joutuvat hakemaan enenevässä määrin toimeentulotukea asumiskustannuksiin. Pienituloisista asumistukiin oikeutetuista jo nyt lähes puolet on oikeutettu asumiskulujen korvauksiin myös toimeentulotuesta.”

Nyt suunniteltu asumistuen leikkaus ei ole ainoa, joka kohdistuu pienituloisiin, joiden tuloista suuri osa koostuu perusturvaetuuksista. Sosiaaliturvan indeksisidonnaisten etuuksien leikkaaminen vuosina 2016 ja 2017 sekä indeksijäädytykset vuosina 2018–2019 leikkaavat sosiaaliturvaa 63,8 miljoonaa euroa vuodessa. Nämä aiemmin päätetyt toimet heikentävät pienituloisten asemaa koko hallituskauden ajan, Järvinen muistuttaa.