Lehtikuva/Markku Ulander

Laki on tarkoitus hyväksyä lopullisesti ensi viikolla. Asiasta on sovittava sitä ennen, talousvaliokunnan puheenjohtaja vaatii.

Perussuomalaiset käänsivät takkinsa ja hyväksyivät viime viikolla omaisuuksien piilottamisen hallintarekisteriin ”keittiön kautta”: perussuomalaisten nyt hyväksymä lakiesitys mahdollistaa suomalaisille omistusten hallintarekisteröinnin ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta.

Lakia viime viikkoon asti tiukasti vastustanut talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps) perusteli mielenmuutostaan valiokunnan mietintöön liittyvillä ponsilla. Lausumissa esitetään hallitukselle toiveita siitä, että se aloittaa jatkovalmistelun hallintarekisteröinnin sallimisen synnyttämien porsaanreikien tukkimiseksi.

Tiistaina lain ensimmäisessä käsittelyssä Turunen oli vakuuttunut, että porsaanreiät tukitaan valtiovarainministeriön jo aloittamassa uudistustyössä.

– Perussuomalaiset ovat tässä tiukkana olleet hallituskumppaneitten kautta ja saavuttaneet tämän, että se [hallintarekisteröinti] tehdään ulkomailla kannattamattomaksi.

30 prosenttia ei muuttaisi mitään



Enää Turunen ei ole yhtä varma asiastaan. Keskiviikkoiltana hän toimitti medialle tiedotteen, jossa vaatii tunnistamatta jääneiltä edunsaajilta perittäväksi lähdeveroksi 60 prosenttia. Turusen mukaan vero on asetettava niin korkeaksi, että omistuksista kannattaa ilmoittaa verottajalle.

– Perussuomalaisille ei riitä julkisuudessa esiintynyt 30 prosentin lähdevero tunnistamatta jääneille osingon saajille. Veron pitää olla niin korkea, että se varmasti kannustaa toimittamaan henkilötiedot verohallinnolle. Vaadimme lähdeveroksi 60 prosenttia Turunen totesi tiedotteessaan.

– Kysymys on samasta veroprosentista, joka peritään työntekijältä ansiotöistä, jos henkilö ei toimita verokorttia, hän jatkoi.

Liian alhainen lähdevero ei kannusta ihmisiä ilmoittamaan omistuksistaan eikä 30 prosentin lähdevero toisi Turusen mukaan muutosta nykytilaan.

– Hallituskumppaneiden on syytä pitää lupauksensa perussuomalaisille, että lähdevero on riittävän kannustava. Asiasta on sovittava ennen lakipaketin hyväksymistä eduskunnan suuressa salissa ensi viikolla, hän vaati.

Eduskuntaryhmässä epäillään



Turusen terhentelyn taustalla on kolme asiaa.

Ensinnäkään hallintarekisterilain hyväksyminen ei ole puolueen eduskuntaryhmässä läpihuutojuttu, vaikka puolueen eliitti on sen hyväksynyt. Ryhmän poliisisiipeen kuuluva kansanedustaja Mika Raatikainen ilmoitti vastustavansa lakia myös nykymuodossaan.

Raatikainen totesi lain sotivan hänen vuonna 1983 poliisina antamaansa virkavalaa vastaan, koska sillä helpotetaan talousrikollisuutta, veronkiertoa ynnä muuta rikollista toimintaa.

– Esitykseen tulee lisätä selkeä sijoittajiin kohdistuva hallintarekisteröinnin kielto myös sijoitettaessa ulkomailla liikkeeseen laskettuihin suomalaisyhtiöiden arvopapereihin, Raatikainen vaati.

Toinen syy Turusen huoleen on valtiovarainministeriön löysä muotoilu lähdeverosta. Jos osingon lopullista saajaa ei tunnisteta, häneltä peritään ”riittävän korkea” lähdevero, ministeriö tiedotti valmistelustaan tiistaina.

Kolmas seikka on se, että Turunen esiintyy asiassa tiukkana, koska pyrkii eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi, kun nykyinen puheenjohtaja Sampo Terho siirtyy perjantaina ministeriksi.