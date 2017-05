Jarkko Mänttäri

Suomalaisissa konepajoissa on havaittu puutteita työstökoneisiin liitettyjen ilmansuodatuslaitteiden toiminnassa. Ongelma liittyy metallin työstössä käytettäviin työstönesteisiin.

Ovatko suomalaiset metallipajat terveellisiä työpaikkoja, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Katri Suuronen?

– Metallipajoilla on jonkin verran ilman epäpuhtauksia, mutta niiden arvot ovat pääosin haitallisten epäpuhtauspitoisuuksien alapuolella. Työolosuhteet eivät ole lähtökohtaisesti vaarallisia.

– Toki työntekijät jonkin verran oireilevat, mutta oireet ovat yleensä ohimeneviä ärsytysoireita. Kun työntekijä lähtee pois töistä, oireilu yleensä lakkaa eikä pysyviä haittoja tule.

Mistä oireet johtuvat?

– Esimerkiksi sorvauksessa tai jyrsinnässä irtoaa ilmaan epäpuhtauksia kuten leikkuunestesumua. Metallipajoissa on muutakin metallipölyä sekä erilaisia pesuaine- ja liuotinainehuuruja.

Nämä ovat teollisuuden metallintyöstöön liittyviä epäpuhtauksia, mutta niillä ei todennäköisesti ole pysyväisvaikutuksia.

Onko metallipajojen ilmanpuhdistuksissa ongelmia?

– Epäpuhtauksia saadaan sitä pienemmiksi, mitä parempia koneiden koteloinnit ovat. Myös hyvä yleisilmanvaihto sekä kierrätettävän ilman puhdistus ja suodattaminen puhdistavat ilmaa.

– Mitä huonommin puhdistus ja suodattaminen toimivat, sitä enemmän epäpuhtauksia työpaikan ilmassa on.

Onko ilmanpuhdistuksessa eroja pajojen välillä?

– Vaihtelu on suurta. Joillakin työpaikoilla on vain vähän epäpuhtauksia ja joillakin ilma on erittäin epäpuhdasta. Ilman puhtaus riippuu tekniikasta ja työstötavoista.

– Yritämme kannustaa, että työpaikoilla pyrittäisiin mahdollisimman mataliin epäpuhtauksiin. Esimerkiksi hitsaus on hengitysteille ongelmallinen asia ja edellyttää hengityssuojainten käyttöä.

Käyttävätkö suomalaiset hitsarit hengityssuojaimia?

– Hitsauksessa ainakin pitäisi käyttää, koska se on metallintyöstötapa, jonka käryä on vaikea poistaa.

– Sitä ei aina tiedetä, ovatko suojaimet asianmukaiset ja tehokkaat. Ainahan suojaimet eivät toimi niin kuin toivotaan. Silloin saattaa altistua.

– Myös iho altistuu metallin työstönesteissä ja siksi myös kädet on syytä suojata.