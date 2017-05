Lehtikuva/Trond H. Trosdahl

”Työnantaja dissaa meitä koko ajan”.

Maanantaiyöstä puoleen päivään kestänyt kaupan alan ylempien toimihenkilöiden lakkoon osallistui palkansaajapuolen mukaan 2 000 – 3 000 ylempää toimihenkilöä.

Työnantajapuolen Kaupan liiton mukaan lakossa oli vain 120 ylempää toimihenkilöä, eli kolmisen prosenttia alalla työskentelevistä ylemmistä toimihenkilöistä.

Akavalaisessa neuvottelujärjestössä Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ssä työnantajapuolen viestiä pidetään jatkona ylempien toimihenkilöiden vähättelylle.

– Tämä on täysin työnantajapuolen propagandaa. Ylempien toimihenkilöiden dissaus, vähättely, on jatkunut koko ajan tämän projektin ajan, kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula sanoo.

– On valitettavaa, että Kaupan liitto on valinnut tien, jota ei voi pitää vuoden 2017 työmarkkinatoimintana. Peräänkuuluttaisin työnantajapuolelta selkärankaa, että he tulisivat neuvottelupöytään.

Työehtosopimuksen saaminen asetettiin YTN:n tavoitteeksi vuonna 2014. Jo tuolloin päätettiin, että sopimus haetaan ensin hyvällä ja sitten vaikka lakkoillen.

Lisää työtaisteluja luvassa



Rantamaulan tietojen mukaan lakon piirissä olevissa tehtävissä ja työpaikoilla on osallistuttu lakkoon kiitettävästi. Hän muistuttaa, että ylemmillä toimihenkilöillä lakkokynnys on hyvin korkealla.

– Kaupan liiton luvut ovat täyttä puppua. Stockmann oli kokonaan tyhjä lakon piirissä olevista ylemmistä toimihenkilöistä. Parkkipaikat olivat aamulla tyhjinä SOK:lla, Keskossa, Instrussa, Oriolassa ja Inex Partnersilla. Kahdentoista aikaan oli ruuhkaa parkkihalleihin.

Tiistaina alkanut ylityökielto jatkuu ensi maanantaihin. Rantamaula arvelee, että se puree työnantajapuoleen pistelakkoja tehokkaammin, sillä kaupan alan ylempi toimihenkilö tekee vuosittain 200 tuntia palkatonta ylityötä.

Seuraava 12 tunnin lakko alkaa torstain vastaisena keskiyönä Inex Partner Oy:ssä sekä Kesko Oyj:n Vantaan Hakkilan toimipisteessä. Perjantain lakko alkaa klo 12 ja koskee Keskon, SOK:n, Stockmannin, Oriolan, InstruOptiikan ja Inex Partnersin kaikkia toimipisteitä tytäryhtiöineen koko maassa.

Uusista lakkotoimista päätetään keskiviikkona.

Työnantajalle tarjotaan paikallista sopimista



Kaupan liitto ei aio suostua työehtosopimukseen. Se on esittänyt, että YTN saisi edustuksen alan tulevaisuutta pohtivaan Palvelualojen tulevaisuusohjelmaan. Myös kuulemista, työhyvinvoinnin kehittämistä ja työaikaan liittyvän kuormituksen ehkäisyä luvataan lisätä.

Kaupan liiton mukaan mm. ylitöistä ja joustoista voidaan neuvotella, mutta ei työehtosopimuksesta.

YTN:n Rantamaula huomauttaa, että työnantajan ehdotus tuli vasta vähän ennen lakkoa. YTN:ssä tarjouksen pelätään johtavan vain ongelmien hautaamiseen työryhmiin.

– Kummallista on, että työnantajapuoli ei ole kiinnostunut tarjoamastamme laajasta paikallisesta sopimisesta. Esityksessämme raamisopimuksessa solmittaisiin henkilöstöedustusjärjestelmästä ja hyvin laajoista mahdollisuuksista neuvotella työehdoista paikallisesti, Rantamaula sanoo.

Paikalliseen sopimukseen tarvitaan työehtosopimus.

– Esimerkiksi työlainsäädännöstä ja lomarahojen vaihdosta voi poiketa vain työehtosopimuksella.