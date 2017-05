All Over Press/Mohammed Saber

Palestiinalaisjärjestö Hamas julkisti maanantaina merkittävän linjanmuutoksen, jossa se hyväksyy palestiinalaisvaltion perustamisen vuoden 1967 rajojen mukaisesti eli Länsirannalle ja Gazaan.

Vaikka uusi poliittinen asiakirja ei muodollisesti tunnustakaan Israelin valtiota, se käytännössä hylkää vaatimuksen Israelin tuhoamisesta.

Linjauksesta on väännetty vuosien ajan kättä Hamasin sisällä. Niin arka asia edelleen on, että poliittinen asiakirja ei korvaa, vaan ”täydentää” vuoden 1988 peruskirjaa, jossa vaaditaan koko historiallista Palestiinan valtiota.

Voi olla, että Hamasin linjanmuutos on liian vähän liian myöhään.

Voi olla, että Hamasin linjanmuutos on liian vähän liian myöhään. Sillä olisi voinut olla merkitystä vuonna 2006, kun Hamas oli voittanut palestiinalaisten yhteiset vaalit. Tuolloin peruskirja oli tärkein peruste, jonka takia länsimaat kieltäytyivät tunnustamasta Hamasin sisältävää palestiinalaishallitusta.

Vuonna 2007 Hamas ajoi kilpailevan Fatahin pois Gazasta ja on siitä lähtien pitänyt valtaa siellä. Fatahin johtama palestiinalaishallinto on johtanut Länsirantaa.

Hamas on joutunut yhä ahtaammalle. Israelin saarrossa olevan Gazan ahdinko on nostanut siellä esiin voimia, joille Hamas on liian maltillinen. Tärkein niistä on Isisiin sitoutunut Omar Hadidin prikaatit.

Arabimaiden sisäisessä myllerryksessä mielenkiinto Palestiinaa kohtaan on luultavasti laimeampaa kuin koskaan. Donald Trumpin vaalivoitto on entisestään lisännyt Israelin oikeistohallituksen ylimielisyyttä.

Hamas ilmoitti maanantaina myös katkaisevansa siteensä Egyptin Muslimiveljeskuntaan, jonka haaraosastona se alunperin syntyi. Tämän se toivonee helpottavan välejä Egyptin johtajaan Abdul Fattah al-Sisiin, joka verisesti kukisti Muslimiveljeskunnan kaapatessaan vallan 2013.

Fatah teki vastaavan muutoksen omaan peruskirjaansa jo lähes 30 vuotta sitten.