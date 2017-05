Jarmo Lintunen

Teknologiateollisuus vahvassa kasvussa Teknologiateollisuus on päässyt vahvasti kiinni talouskasvun syrjään. Kasvu on jatkunut kiihtyvällä vauhdilla viime vuoden lopulta lähtien kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla. Teknologiateollisuuden yritykset saivat kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana euromääräisesti 13 prosenttia enemmän uusia tilauksia kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Yritysten liikevaihto on kasvanut ja yritysten henkilöstömäärä oli maaliskuun lopulla vajaan prosentin enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. – Suomen tilanne on hiljalleen paranemassa mm. kilpailukykysopimuksen ansiosta, sanoi Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen tiistaina. Hän kuitenkin muistutti, että Suomen takamatka kilpailijamaihin on vielä suuri. ILMOITUS – Kirittävää riittää. Tehtävää ei yhtään helpota, että investoinnit ovat viime vuosina olleet hyvin alhaisella tasolla. UP/KL

Tilanne on toinen kuin vuoden 2007 liittokierroksella.

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen vetoaa palkkamaltin puolesta syksyllä käynnistyvällä työmarkkinakierroksella. Maltti on hänen mukaansa pidettävä mielessä siitäkin huolimatta, että talouskasvu on nyt selkeästi käynnistynyt.

– Kaikki faktat puhuvat palkkamaltin puolesta. Jos olemme työmarkkinoilla fiksuja, meillä on mahdollisuus vahvistaa Suomen talouskehitystä. Talouskehitystä on mahdollisuus myös haitata. Valinta on meidän, Inkeroinen toteaa.

Syksyn työmarkkinakierros käynnistyy kärjessään metsäteollisuus ja teknologiateollisuus. Tilanne on samantapainen kuin vuonna 2007. Silloin työmarkkinakierros hajautui edellisen kerran liittokierrokseksi pitkälti juuri Teknologiateollisuuden vaatimuksesta.

Seurauksena oli nousevin huudoin edennyt palkkakierros, jonka seuraukset näkyvät vieläkin lovena Suomen kilpailukyvyssä. Kohta neuvottelukierroksen jälkeen vuonna 2008 iski finanssikriisi. Talouskasvu pysähtyi kuin seinään ja kääntyi jyrkäksi laskuksi.

Oppia virheistä



Inkeroinen toivoo, että vuodesta 2007 olisi opittu. Keskeisiksi eroiksi vuoden 2007 työmarkkinakierrokseen Inkeroinen näkee kaksi seikkaa, politiikan ja taloustilanteen. Ne puhuvat nyt palkkamaltin mahdollisuuden puolesta, Inkeroinen arvioi.

– Silloin palkkakilpailukierteeseen johti osaltaan politiikan voimakas interventio työmarkkinoille. Sellaista ei nyt onneksi ole näköpiirissä.

Kevään 2007 eduskuntavaaleissa erityisesti kokoomus rummutti ”Sari Sairaanhoitajan” oikeutta muita suurempiin palkankorotuksiin. Sairaanhoitajan palkkoja verrattiin poliittisessa propagandassa paperityöläisten korkeampiin palkkoihin.

Toinen ero on Inkeroisen mukaan taloustilanne. Vuoden 2007 palkkaneuvottelut käytiin talouden vahvan noususuhdanteen aallonharjalla.

Nyt neuvottelut käydään Suomen taloushistorian pisimmän heikon vaiheen jälkeen, Inkeroinen toteaa.

– Bruttokansantuote on finanssikriisiä edeltävästä ajasta yli 4 prosenttia alemmalla tasolla, tavaraviennin arvo yli 20 prosenttia pienempi ja kokonaisviennin arvo 13 prosenttia pienempi. Teollisuuden liikevaihto on jäljessä 20 prosenttia vuoden 2007 tasosta ja yrityssektorin investoinnit 24 prosenttia alemmalla tasolla. Lisäksi työllisyys on todella kaukana tavoitteesta, Inkeroinen listaa.

Lisäksi hän muistuttaa, että eri ennustelaitosten kasvuarvioihin on leivottu sisään maltilliset palkankorotukset.

– Ennusteissa oletetaan, että runsaan prosentin ja vajaan kahden prosentin välillä olevan talouskasvu on odotettavissa, jos maltillinen palkkalinja toteutuu. Sitä paitsi ykkösellä alkavat kasvu on vielä vaatimaton verrattuna hyvän talouskasvun vuosiin.

Vielä kerran työmarkkinamalli



Inkeroinen toivoo, että vientivetoisen työmarkkinamallin rakentamiseen voitaisiin vielä palata jo ennen syksyn neuvottelukierroksen alkua.

– Faktat puhuvat sen puolesta siitäkin huolimatta, että metsäteollisuus ei tällaiseen malliin tule mukaan. Teknologia ja kemianteollisuus edustavat yhdessä 64 prosenttia Suomen kokonaisviennistä. Se olisi vahva pohja, joka voisi ohjata Suomea vastuullisen työmarkkinapolitiikan tielle.

Teknologiateollisuus vahvassa kasvussa Teknologiateollisuus on päässyt vahvasti kiinni talouskasvun syrjään. Kasvu on jatkunut kiihtyvällä vauhdilla viime vuoden lopulta lähtien kaikilla teknologiateollisuuden päätoimialoilla. Teknologiateollisuuden yritykset saivat kuluvan vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana euromääräisesti 13 prosenttia enemmän uusia tilauksia kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Yritysten liikevaihto on kasvanut ja yritysten henkilöstömäärä oli maaliskuun lopulla vajaan prosentin enemmän kuin viime vuonna keskimäärin. – Suomen tilanne on hiljalleen paranemassa mm. kilpailukykysopimuksen ansiosta, sanoi Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen tiistaina. Hän kuitenkin muistutti, että Suomen takamatka kilpailijamaihin on vielä suuri. – Kirittävää riittää. Tehtävää ei yhtään helpota, että investoinnit ovat viime vuosina olleet hyvin alhaisella tasolla. UP/KL