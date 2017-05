Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Yli kymmenen miljardin verorahoitteiset markkinat avautumassa. Päättäjien ja omistajien välisten kytkösten tutkiminen vaikeutuu.

Eduskunta keskustelee tiistaina monien hämärien vaiheiden jälkeen päätöksentekovaiheeseen edenneestä hallintarekisteriuudistuksesta. Entinen valtionvarainministeri Alexander Stubb julisti sen haudatuksi jo vuonna 2015, mutta viime viikolla laki nousi haudasta perussuomalaisten tehtyä asiassa täyskäännöksen.

– Nyt perussuomalaisetkin on mukana helpottamassa osakeomistusten piilottamista ja sitä kautta myös veronkiertoa, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi tiistaina.

Anderssonin mukaan omistuksen julkisuus on äärimmäisen tärkeää nyt, kun Suomessa ollaan hallituksen johdolla tekemässä sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä ”maamme historian suurinta julkisten palveluiden markkinaehtoistamista”. Suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ollaan asiantuntijoiden esittämästä kritiikistä piittaamatta turvaamassa yli kymmenen miljardin verorahoitteiset markkinat.

– Jo nyt uudistuksen valmisteluvaiheessa on herättänyt huomiota, miten monet vaikutusvaltaisissa poliittisissa asemissa olleet siirtyvät isojen terveyskonsernien palkkalistoille ulosmittaamaan taloudelliset hyödyt tulevista uudistuksista. Jos yritysten omistustietojen avoimuus heikkenee, miten on jatkossa mahdollista tutkia eri päättäjien ja omistajien välisiä kytköksiä tai suhteita, Andersson kysyy.

Muu Eurooppa toiseen suuntaan



Vasemmistoliiton mielestä Suomen tulee seurata Norjan esimerkkiä ja soveltaa EU-asetukseen itse neuvottelemaansa poikkeusta, joka mahdollistaa jatkossakin suoran ja avoimen omistamisen mallin myös ulkomaalaisissa arvopaperikeskuksissa.

– Kansainvälisesti finanssimarkkinoiden sääntelyä kehitetään koko ajan avoimempaan suuntaan, tosin liian hitaasti. Suomi on hallituksen hallintarekisteriesityksellä menossa suuntaan, josta muu Eurooppa on pyrkimässä pois. Tämän on todennut myös Osakesäästäjien keskusliitto, Andersson huomauttaa.