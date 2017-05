Jarmo Lintunen

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton puheenjohtajan Veli-Matti Kuntosen mukaan hallitus tavoittelee kahta asiaa: työttömien aseman heikentämistä sekä työntekijän aseman heikentämistä työmarkkinoilla.

Helsingissä puhunut Suomen Elintarviketyöläisten Liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen esittää vaatimuksen nykyistä lyhyemmästä viikkotyöajasta.

Hänen mukaansa lyhyempi työaika, ansiotasoa alentamatta tulisi olla sellaisissa töissä, joissa työnantajalla on tarve teettää työtä työntekijän sosiaalisen elämän kannalta hankalina vuorokaudenaikoina tai viikonpäivinä sekä töissä joissa työvoiman tarpeen vaihtelu on suurta työviikon sisällä.

– Väitän, että on täysin mahdollista ratkoa työaikaproblematiikkaa tavalla, josta on hyötyä molemmille osapuolille. Esimerkiksi työnantajat voisivat saada lisää joustavuutta ja työntekijät lisää vapaa-aikaa ansiotason alentumatta, sanoo Kuntonen.

Reilusti sanottuna ketuttaa koko kannustinloukku-käsite.

– Työaikaa pidentämällä me emme ratkaise tulevaisuuden, emmekä edes tämän päivän haasteita.

Kuntonen haluaa myös etsiä malleja, joissa digitalisaation, robotisaation ja automatisaation tuoma tuottavuuden kehityksen lisäarvo ei mene vain entistä harvempiin taskuihin.

– Tekniikan kehityksen mukanaan tuoma tulonjaon repeämisen uhka on otettava vakavasti.

Kuntonen puolustaa sunnuntailisää



Hallitus aikoo rukata työaikalakia. Kuntonen nostaa esiin sunnuntailisän merkityksen suomalaiselle yhteiskunnalle.

– Työaikalakiin kirjatun 100 prosentin sunnuntailisän olemassaoloa on kyseenalaistettu kaupan sunnuntaiaukiolon vapauttamisesta lähtien ja nyt hallituksen aikeena on rukata työaikalakia.

– Sunnuntaityölisä on merkittävin tekijä siihen, että meillä on viikonloppu eikä seitsemää arkipäivää. Tämä yhteys meidän on nähtävä, jotta ymmärrämme sunnuntailisän yhteiskunnallisen merkityksen.

Työttömyysturvaa heikennetään kannustinloukkujen varjolla



Kuntonen perää uudistuksia työttömyysturvaan, mutta ei leikkaamalla työttömyysturvaa.

– Työttömyysturvajärjestelmän pitäisi huomioida paremmin erilaiset työnteon ja työttömyyden muodot. Sen pitäisi nykyistä paremmin mahdollistaa tilapäisen työn vastaanottaminen.

Hän kritisoi kannustinloukku-käsitettä, joka usein liitetään työn vastaanottamiseen.

– Reilusti sanottuna ketuttaa koko kannustinloukku-käsite. Aina kun hallituspuolueet nostavat sen esille, sillä tunnutaan perusteltavan työttömyysturvan heikennyksiä, sanoo Kuntonen.

Aktiivimalli kepittää työttömiä



Kuntonen pitää hyvänä esimerkkinä sanoilla pelaamisesta hallituksen markkinoimaa työttömyysturvan aktiivimallia.

– Työttömän kepittämiselle on keksitty kannustavalta kuulostava nimi.

– Hallitus sanoo uudistavansa työttömyysturvaa kannustavammaksi, mutta käytännössä hallituksen aktiivimalli tarkoittaa työttömyysturvan heikentämistä, työttömiltä pois ottamista.

Kaikille ei riitä työpaikkoja



Kuntosen mukaan työttömän on vaikea olla aktiivinen, koska kaikille ei riitä tarpeeksi työtä tai työllisyyspalveluja.

– Avoimia työpaikkoja ja työllisyyspalveluja on tarjolla yksinkertaisesti liian vähän.

Hän muistuttaa, että TE-toimistojen resursseja on jo nyt leikattu rajusti. Esimerkiksi henkilökohtaiseen neuvontaan ei löydy enää henkilöstöä. Lisäksi hallitus suunnittelee lopettavansa TE-toimistot kokonaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

– Hallituksen työllisyystavoite, se että Suomen työllisyysastetta nostetaan, on hyvä ja siihen on helppo yhtyä.

– Oikeiden ratkaisujen löytämistä ei kuitenkaan edistä tietoisen harhaanjohtava höpötys muka 100 000:sta avoimesta työpaikasta. Todellinen luku lienee alle puolet tuosta. Sen sijaan lukuna puoli miljoonaa työtöntä pitää ikävä kyllä paikkaansa.