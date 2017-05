Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii kokeilua työajan lyhentämisestä 30:een tuntiin seuraavalla hallituskaudella.

Li Andersson vaatii vähimmäispalkan nostamista vähintään 10:een euroon tunnissa tai noin 1 800 euroon kuussa.

– Suomalaisten suuri enemmistö haluaa korottaa kaikkein matalimpia palkkoja. Viisas kansalaisten enemmistö haluaa puuttua kannustinloukuista kaikista pahimpaan: liian alhaisiin palkkoihin, sanoo Jyväskylässä puhunut Li Andersson.

Hän muistuttaa, että Yleisradion viime syksynä tekemässä mielipidemittauksessa lähes kaksi kolmasosa vastaajista kannatti kymmenen euron minimituntipalkkalain säätämistä Suomeen. Nuorten kohdalla kannatus oli vielä suurempaa.

Yliopistojen perusmäärärahat tulee palauttaa leikkauksia edeltävälle tasolle.

– Ylivoimainen enemmistö noin kahdesta ja puolesta miljoonasta työssäkäyvästä suomalaisesta työskentelee jo nyt tätä suuremmalla palkalla. Tämä uudistus parantaa niiden arviolta 40 000 suomalaisen duunarin asemaa, jonka alalla ansiot eivät vielä ylitä tätä vähimmäistasoa.

Andersson vaatii kokeilua yleisen työajan lyhentämisestä 30 tuntiin.

ILMOITUS

– Tavoitteeksi tulee ottaa se, että seuraavasta hallituksesta löytyy rohkeutta järjestää kokeilu työajan lyhentämistä.

Hallitus alentaa palkkoja ja kiristää työehtoja



Andersson arvosteli hallituksen työmarkkinapolitiikkaa näköalattomuudesta. Hallitus on tarjonnut vain yhtä ja ainoaa ratkaisua Suomen työllisyystilanteeseen: palkkojen alentamista ja työehtojen heikentämistä.

– Tämä ei ole tulevaisuuden työmarkkinapolitiikkaa. Se ei ole edes nykyisyyden työmarkkinapolitiikkaa.

Hän muistuttaa, että Suomen menestys on aina perustunut korkeaan osaamiseen ja laatuun.

– Nyt julkisia panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen on leikattu samaan aikaan, kun yritykset ovat supistaneet omia satsauksiaan.

Tutkimusmäärärahojen tasoa nostettava



Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus bruttokansantuotteesta on laskenut koko 2010-luvun.

– Tämä politiikka on ollut historiallinen virhearvio. Tavoitteeksi on otettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan julkisten tukien asteittainen nostaminen vähintään vuoden 2010 tasolle.

– Yliopistojen perusmäärärahat tulee palauttaa leikkauksia edeltävälle tasolle. Koulutusleikkausten puolustajat sanovat, että leikkauksia pitää tehdä koska on pakko säästää. He jättävät kuitenkin kertomatta sen, että he ovat käyttäneet yli miljardi euroa huonosti kohdennettuihin verokevennyksiin.

Oikeudenmukaisen sote-uudistuksen puolesta



Vasemmistoliitto kerää vappumarsseilla ympäri Suomea allekirjoituksia vetoomukseen oikeudenmukaisen sote-uudistuksen puolesta.

– Sote-uudistus on tämän kevään ja vuoden suurin poliittinen kysymys. Nyt tarvitaan kaikkien panosta, jotta saadaan sellainen uudistus, joka tehdään kansalaisten hyvinvoinnin ja hoidon tasa-arvon ehdoilla – eikä yritysten ehdoilla.