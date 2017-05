Jussi Joentausta

Vetoomus keskustalle ja perussuomalaisille: tehdään hyvä sote yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken. Hylätään kokoomuksen yksityistämismalli.

Keravalla ja Järvenpäässä puhuneen vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Aino-Kaisa Pekosen mukaan hallitus on kahdessa vuodessa pettänyt opiskelijat, lapsiperheet, työttömät, lapsiperheet, työntekijät, turvapaikanhakijat ja maailman köyhät.

– Tänä keväänä hallituksen käsissä ovat lukemattomille lapsiperheille ja eläkeläisille elintärkeät sosiaali- ja terveyspalvelut. Niitä runnotaan väkisin uusiksi – ei kansalaisten, vaan kansainvälisen terveysbisneksen ehdoilla.

Pekosen mukaan hallitus on keittänyt sote-soppaansa niin pitkään, että liemestä ovat kaikki hyvät maut haihtuneet.

– Jäljellä on pahasti puuroutunut ja pohjaan palanut keitos. Sen hallitus aikoo suomalaisille syöttää.

– Valinnanvapauden varjolla tehtävässä pakkoyhtiöittämisessä ja yksityistämisessä voittajia ovat suurten kaupunkien hyvätuloiset ja vähän sairastavat ihmiset. Heille on luvassa uusia yksityisiä palveluita ja ylihoitoa.

ILMOITUS

Uusien palveluiden maksajia ovat Pekosen mukaan paljon sairastavat syrjäseutujen asukkaat, joiden palvelut karkaavat kaupunkeihin. Hintana ovat korkeat asiakasmaksut ja menetetyt lähipalvelut.

Hän vertasi Suomea Yhdysvaltoihin, jossa on on kehittyneistä maista kallein ja tehottomin terveydenhuolto. Palveluiden tason määrää siellä se, millaiseen vakuutukseen sinulla on varaa.

Mikä on sote-uudistuksen jälkeen tilanne Suomessa?

– Jo nyt lukemattomat lapsiperheet joutuvat ottamaan yksityisiä terveysvakuutuksia. Niillä, joilla ei ole vakuutusta, ainoa vaihtoehto on kalliiden asiakasmaksujen terveyskeskus. Vakuutuksenottajille on tarjolla valinnanvapautta ja lisäpalveluita, Pekonen sanoi.

– Pelkään että Suomessa mennään vauhdilla kohti Amerikan-mallia. Sairaat jättävät sairaudet hoitamatta maksujen pelossa. Hoitamattomana sairaudet pahenevat ja kustannukset yhteiskunnalle kasvavat.

Näin iso ja pitkälle tulevaisuuteen Suomen suuntaa määrittävä uudistus ei voi, eikä saa muodostua yhden puolueen, kokoomuksen, toiveiden tynnyriksi. Pekonen vetosi keskustaan ja perussuomalaisiin: tehdään hyvä sote yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken. Hylätään kokoomuksen yksityistämismalli.

– Voitte luottaa siihen, että vasemmistoliitto tukee sote-uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita palveluiden tasa-arvosta ja yhtenäisistä hoitoketjuista. Mennään eteenpäin ihmisten ja palveluiden ehdoilla, ei terveysyritysten voittojen ehdoilla.