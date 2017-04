Jussi Joentausta

Ilpo Haaja Vappumarssilla mukana 1950-luvulta lähtien. 58-vuotias levyseppä, asuu Helsingissä. Päätoiminen pääluottamusmies, levyseppä. Hietalahden telakkatyöväen ammattiosasto ry:n sihteeri

Uuden teollisuusliiton syntymisestä päätetään lopullisesti toukokuussa. Eipä siis ihme, että fuusio vilahtelee Ilpo Haajan, Helsingin telakan pääluottamusmiehen vappuhaastattelussa tiheään.

Nyt kun Paperiliitto jäi pois, en näe fuusiota enää yhtä suurena uhkana. Nyt pystymme ehkä säilyttämään määrävähemmistömme, jota ilman vasemmistoryhmällä ei ole jalansijaa isossa liitossa.

Siltikin vastustan fuusiota yhä. Haluan että demokratia toimii. En halua uudesta liitosta yhden puolueen linnaketta, jossa ei olisi vastavoimaa.

Fuusiosta voi olla etua liitolle ja sitä kautta jäsenillekin, jos päällekkäisyydet saadaan pois. Negatiivisena näkisin sen, että jäsendemokratiaa ei olla tuomassa ruohonjuuritasolle eikä ammattiosastojen toimintaa olla parantamassa.

Jäsenmaksujen ammattiosastopalausta pienennetään kaikilla ammattiosastoilla. Se on se negatiivinen, jota vihaan. Se pitäisi olla nimenomaan toisinpäin. Ammattiosasto on lähinnä rivijäsentä, ja se on mielestäni ykköstoimija. Liitto on julmetun kaukana. Fuusiossa säästyvät rahat pitäisi lyödä nimenomaan ammattiosaston kehittämiseen. Nyt sieltä aiotaan ottaa pois.

Vallankumoushalli

Kyllä ammattiosaston päätehtävä edelleenkin on edunvalvonta, vaikka toiminta on viihteellistynyt ja varsinainen tarkoitusperä karvan verran hämärtynyt. Tosin osa – kuten minä – haraa vastaan ja vaatii pitämään kiinni perusasioista kuten koulutuksesta.

Mutta kikyä (kilpailukykysopimusta) – ja pääministeri Sipilää – on kiittäminen siitä, että nyt meidän osastossa käydään taas poliittista keskustelua, joka oli jo välillä hiljentynyt.

Kikyn kanssa me täällä telakalla mentiin vallankumoushalliin. Se on oikeasti putkipaja. Mutta siellä me kokoonnumme, kun on vakava tilanne. Pidämme palopuheet ja lähdemme himaan tai torille marssimaan.

Kikyhän jakoi meidän porukan kahteen. Toiset katsoivat, ettei saisi mennä lakkoon. Mutta enemmistö päätyi ulosmarssiin, joka sitten toteutettiin yhdessä. Kaikille ei enää ole selvää, mikä on duunarin etu. Jotkut on aivopesty Sipilän tai Etelärannan toimesta tyyliin ”meidän on pakko pidentää työaikaamme, jotta pärjäämme esimerkiksi meidän verrokkimaalle Saksalle”. Todellisuudessa meillä ei ole liian korkeat palkat, vaikka koskaan emme voi kilpailla kiinalaisten kanssa palkoissa.

Tulevaisuudessakin pärjäämme kyllä. Laadulla. Esimerkiksi Suomessa tehdyt jäänmurtajat ovat rollsroyceja, toisten ifoja. Maailman jäänmurtajista 60 prosenttia on tehty täällä.

Joskus on mentävä maanlaajuiseen vallankumoushalliin ja laitettava peppu penkkiin. Mentävä torille huutamaan, että nyt on loppu. SAK sitä yritti, mutta jätti puolitiehen. Jätettiin voima käyttämättä.

Yleissitovuus

Minä uskon, että yleissitovat työehtosopimukset jatkuvat, vaikka EK on sanonut ettei neuvotella. Uskon, että Teknologiateollisuuden herrat tulevat neuvottelemaan meidän kanssa.

Yleissitovuus on pakko säilyttää, jotta pienilläkin työpaikoilla saadaan palkankorotukset. Muuten pikkufirmojen työntekijät eivät pärjää, koska jos he menevät vallankumoushalliin niin he saavat lopputilin tai ainakin sen uhka on ilmeisempi kuin isoilla tehtailla.

Ay-liikkeeltä vaaditaan nyt enemmän kuin koskaan. Solidaarisuuden pitää mennä yli liittorajojen ja rankasti. Meidän karvakuonojen täytyy kyetä puolustamaan myös naisvaltaisen alojen työehtoja, niitä tässä on kaikkein eniten poljettu.

Uskon joukkovoimaan, mutta tiedän että kaikki eivät usko. Mikä olisi vaihtoehto? Se, että olisi olemassa niin hyvät neuvottelijat, ettei koskaan enää tarvitsi mennä torille? En usko.

Se nähtiin meilläkin paikallisessa kiky-kamppailussa, että jos Arctechin työntekijät eivät olisi menneet lakkoon puoleksitoista päiväksi, niin olisimme todennäköisesti joutuneet tekemään ne kolme päivää ja myöhemmin vielä ne kuusi muutakin ilmaiseksi työnantajalle.

Solidaarisuus on mahdollista, vaikka neuvoteltaisiinkin liittotasolla. Työehtosopimus voidaan rakentaa niin että siinä on matalapalkkaerä, jonka jakamisesta päätetään työpaikalla. Silloin siinä kysytään sitä solidaarisuutta ihan oikeasti. Että annetaan sille, jolla on vähemmän palkkaa.

Mafian passitehtaat

Jos saisimme nyt alkuun tämän EU-alueen toimivammaksi. Tänne lähetettyjen työntekijöiden palkat pitäisi saada samalle tasolle kuin meillä on. Tämä on iso ongelma telakoilla ja rakennuksilla.

Pääluottamusmiehenä voin nähdä paperit, joiden mukaan he saavatkin tessin (työehtosopimuksen) mukaiset minimipalkat, siis paperilla. Ne, jotka lähettävät ”igorit” tänne töihin, ovat puhtaasti mafiajärjestöjä, kuten suomalainen poliisikin on julkisuudessa kertonut. Ne sanovat että palkka on tessin mukainen, mutta todellisuus on ihan joku muu. Yksikään työntekijä ei uskalla tätä tunnustaa. Jos myöntävät, se on heti lopputili.

Lailla pyrittiin parantamaan tilannetta, mutta yhäkin pääsemme kiinni vain niiden työntekijöiden palkkoihin, jotka telakka on sopinut pääalihankkijan kanssa. Mutta näiden alihankkijoiden kirjoilla ei ole yhtään työntekijää, vain työnjohtajia. Työntekijät ovat kauempana ketjussa. Niiden palkkoja emme pääse katsomaan.

Lisäksi tänne lähetetty työntekijä saa työskennellä Suomessa puoli vuotta verovapaasti. Sitäkin kierretään. Puolen vuoden päästä siirrytään toiselle tehtaalle toisella nimellä, kun mafiajärjestöillä on myös passitehtaat.

Työläiset yli rajojen yhteen

Tietysti ongelmana tässä on myös se, että Baltian maissa ei ole ollenkaan järjestäytynyttä ay-liikettä tai jos on, niin se on hyvin heikko.

EU:n sisällä on työvoiman vapaa liikkuvuus. Jos näissä maissa ei ymmärretä ay-liikkeen merkitystä niin heikosti menee. Sitten kun ymmärtävät, voisimme tehdä yhteistyötä ja silloin kaikki muuttuisi. Kun kaikille pitäisi maksaa tessin mukainen palkka oikeasti, työnantajaa alkaisi kiinnostaa myös täällä pysyvästi asuva metallimies.

Nyt huudetaan, ettei Turun telakalle löydy metallimiehiä riittävästä, mutta kyse on siitä, ettei halutakaan löytää vaan halutaan teettää suurempi siivu alipalkattuna.

Voi tietysti käydä niinkin että robotit lopulta vievät meidän kaikkien työt. Mutta minä vastaan siihen, että ei haittaa. Laitetaan robottivero ja jaetaan kapitalistin rahat. Kyse on tulonjaosta. Aletaan sitten tehdä teatteria ja muuta, ja annetaan robotin tehdä työt. Mutta tulonjakoon en halua muita kuin rauhanomaisia keinoja.

Heikompia puolustettava

Ai, miten vasemmistoliittolainen ay-poliittinen linja erottuu sosialidemokraattisesta? Vasemmistoryhmän ay-politiikka on lähempänä työmiehen etuja, koska olemme järjestelmällisesti vaatineet isompia palkankorotuksia eikä olla sataprosenttisesti hyväksymässä nollasopimuksia, kuten demarit tekevät aina ”pitkin hampain”.

Meidän ay-politiikassa solidaarisuus on oltava ykkösenä. Meidän on puolustettava heikompia, niitä joilla on pienempi palkka.

