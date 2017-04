Jarmo Lintunen

Jos Suomessa olisi tarpeeksi itsemurhien ehkäisyyn erikoistuneita lääkäreitä ja hoitajia sekä sen myötä todellista osaamista kaikesta mahdollisesta itsemurhiin liittyvästä, niin Suomen itsemurhat voitaisiin saada laskuun.

Ruotsissa on itsemurhien ehkäisyn ambulansseja (ne ovat estäneet useita satoja itsemurhia vuosittain), kaikesta itsemurhiin liittyvästä kehotetaan puhumaan vaikenemisen sijaan ja ihmisiä kannustetaan puhumaan siitä, kuinka he voivat.

Kirkko voisi muuttaa asennettaan itsemurhien suhteen. Kirkko ei voi jättää itsemurhia asiana vain ”Herran haltuun”, sillä ne eivät ole Jumalan tekoja.

Trendinä on ollut se, että väitetään, että itsemurhasta on aina vastuussa vain itsemurhan tekijä itse. On paljon tapauksia, joissa muut ihmiset ovat ajaneet itsemurhaan.

Rahattomuus, työttömyys ja yhteiskunnasta syrjäyttäminen ajavat monet itsemurhaan. Itsemurhat ovat siis usein seurausta politiikasta.

Jos suunnittelet itsesi tappamista, niin hae ammattiapua heti. Itsemurha ei ratkaise mitään. Se on on valtava suru ja taakka läheisille. Iso osa itsemurhan tehneiden läheisistä ei toivu koskaan tapahtuneesta ja monet traumatisoituvat loppuiäkseen.

Kuka alkaisi sen hankkeen johtoon, että Suomessa ryhdyttäisiin kouluttamaan (lisää?) itsemurhien ehkäisyyn erikoistuvia lääkäreitä ja hoitajia? Itsemurhien ehkäisyksi on tehtävä nyt uutta ja uudenlaista työtä, jotta itsemurhia saadaan vähemmäksi ja avunsaannin mahdollisuudet tulevat kunnolla ihmisten tietoon.

Tuleva kevät ja kesä jäävät jälleen viimeiseksi liian monelle Suomessa, koska he onnistuvat tappamaan itsensä. Näin ei tarvitse olla.

Päivi Ruippo

Helsinki