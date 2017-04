Vasemmistoliiton valituista valtuutetuista 40,4 prosenttia on naisia, mikä on selvä parannus vuoden 2012 kunnallisvaalien 35,8 prosenttiin.

Naispoliittinen sihteeri Silla Kakkola on tyytyväinen.

– Naisnäkökulmasta tämä antaa positiivista potkua tuleviin vaaleihin.

Tasa-arvotyötä tarvitaan silti yhä: nyt 28 kunnan valtuustossa on naisenemmistö ja 267:ssä miesenemmistö. Naisten osuus valtuutetuista on enimmillään 59, miesten 87 prosenttia.

Vasemmistoliiton kokonaisäänimäärästä naisehdokkaat keräsivät 46,1 prosenttia.

– Joissain kunnissa naiset saivat valtavia potteja, mutta naisia ei kuitenkaan mennyt paljon läpi.

Kakkola korostaa ehdokasasettelua.

– Naisehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista on kasvanut. Ehdokasasettelulla on siis merkitystä. Niihin noin 30 kuntaan, joissa ei ollut yhtään naisehdokasta, heitä pitäisi saada.

– Sen lisäksi meillä on paljon naisia, jotka vetivät todella vakuuttavia äänimääriä. Esimerkiksi Li Andersson Turussa, Hanna Sarkkinen historiallisella tuloksella Oulussa, Anne Nyman Nokialla, Sari Janatuinen Kempeleessä ja Ulla-Leena Alppi Tampereella.

– Sillä on myös merkitystä, millaisia ovat menestyneiden naisten taustat. Helsingissä Mai Kivelällä on ihan oma kannattajaprofiilinsa, ja nokialainen Anne Nyman kertoi, että vaikkei ehtinyt hirveästi tekemään vaalityötä, on ollut muuten esillä julkisuudessa.

On myös kuntia joissa vasemmistovaltuutetuista naisia on puolet tai yli.

– Esimerkiksi Helsingissä on puolet ja läpimenneiden naisten äänimäärät ovat tosi merkittäviä. Sitten on muun muassa Nakkila. Pohjoisessa taas Tervola, Keski-Suomessa Äänekoski. [Europarlamentaarikko] Merja Kyllösen kotikunnassa Suomussalmella naisten määrä lisääntyi.

Muun muassa Salossa, Tyrnävällä, Utajärvellä ja Vehmaalla kaikki vasemmistovaltuutetut ovat naisia.

Vasemmistonaiset tuki rahallisesti naisehdokkaita esimerkiksi yhteistapahtumien järjestämisessä ja kohdennetun Facebook-mainonnan toteuttamisessa.

– Sillä saatiin ihan hyviä tuloksia. Tuettuja henkilöitä nousi valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi.

– Tulos toivottavasti rohkaisee ehdokkuutta miettiviä naisia. Maakuntavaaleissa on suuria naiskysymyksiä, etunenässä sotekuvio. Siinä on kyse valtavasta määrästä naistyöntekijöitä.